Gören köpekbalığı sanıyor! Karadeniz'de yakalandı, 10 dakikada 6 bin liraya satıldı
Karadeniz'de 120 santim boyunda dev minekop (kötek) balığı avlandı, tezgahta 10 dakika içinde 6 bin TL'ye satıldı. 25 yıllık balıkçı Onurcan Köse ise son beş yılda Samsun'da bu büyüklükte bir minekop görmediğini söyledi.
Karadeniz bu sezon balıkçılara cömert yüzünü gösteriyor. Palamut bereketi ile başlayan sezon, hamsi ve diğer balıkların bolluğu ile devam ediyor.
Samsun’dan denize açılan balıkçılar dev minekop sürprizi ile karşılaştı. Uzun zamandır görülmeyen minekop, balıkçıların ağına takıldı.
2,5 kilo ağırlığında ve 120 santim uzunluğundaki minekop, tezgahta sergilenir sergilenmez vatandaşların dikkatini çekti.
10 dakika içinde iki arkadaş tarafından 6 bin TL'ye satın alınan balık, hem alıcının hem de satıcının yüzünü güldürdü.