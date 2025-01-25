Hatay'da 14 katlı bina yıkıldı, vatandaşlar 'Deprem gibi sarstı, 6 Şubat'a döndük' dedi

Hakan Fidanboy da “14 katlı binanın yıkımı bize 6 Şubat gecesini yaşattı. Canımızı çok yaktı ve çok da korktuk. İstediğimiz kadar bu binanın yıkılacağını bilelim ama bu binanın yaşattığı sarsıntı bize yine o acıları ve geceyi hatırlatıyor. Yıkım deprem gibi sarstı” şeklinde konuştu.

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