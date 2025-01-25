Hatay'da 14 katlı bina yıkıldı, vatandaşlar 'Deprem gibi sarstı, 6 Şubat'a döndük' dedi
Kahramanmaraş’ta 6 Şubat 2023’te gerçekleşen iki deprem büyük bir yıkımı beraberinde getirdi. Çevre illerde de ciddi yıkıma yol açan 7,6 ve 7,7 büyüklüğünde iki depremin en fazla hasar bıraktığı kent ise Hatay oldu. Kent merkezi Antakya adeta yerle bir oldu.
Depremde hasar gören Antakya Akasya Mahallesi’ndeki 14 katlı bir binanın yıkımı ise iş makinesinin halat yardımıyla kontrollü olarak gerçekleştirildi.
Binanın yıkımı esnasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, yıkımı izleyen vatandaşlar, deprem gününe geri döndü.
Yusuf Koşucu, deprem zamanında yıkım ekipleri tarafından kolonlarının kırıldığını anlattığı binanın iş makineleri tarafından halat yardımıyla yıkıldığını anlatırken “Binanın oluşturduğu yer sarsıntısı aynı 6 Şubat depremleri gibiydi” dedi.
Hakan Fidanboy da “14 katlı binanın yıkımı bize 6 Şubat gecesini yaşattı. Canımızı çok yaktı ve çok da korktuk. İstediğimiz kadar bu binanın yıkılacağını bilelim ama bu binanın yaşattığı sarsıntı bize yine o acıları ve geceyi hatırlatıyor. Yıkım deprem gibi sarstı” şeklinde konuştu.