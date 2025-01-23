Her yer buz kesti! Arabalar çalışmıyor, kirpikler bile donuyor
Ardahan'da hava sıcaklığı eki 23,3 dereceye düştü. Soğuk havanın etkisiyle otomobiller çalışmadı, kapı kilitleri ve camlar buz tuttu.
Ardahan'da gece saatlerinde hava sıcaklığı sıfırın altında 23,3 dereceyi gördü.
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İHA'nın haberine göre; soğuk havanın etkisiyle araçlar, kapı kilitleri ve iş yeri camları buz kesti.
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Bölgede en düşük sıcaklık ise Göle ilçesinde eksi 27,1 derece olarak ölçüldü.
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Dondurucu soğukların hayatı olumsuz etkilediğini söyleyen Sinan Onay şöyle konuştu:
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