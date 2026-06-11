Hint Okyanusu’nda dünyanın en büyük balina mezarlığı keşfedildi

Araştırma nasıl yapıldı?

Keşif gezisi Mart 2023’te gerçekleşti. Çin araştırma gemisi Tan Suo Yi Hao, bu görev için kullanıldı. Gemi, Küresel Hendek Keşif ve Dalış Programı’nın bir parçası. Bilim insanları, Fendouzhe adlı insanlı denizaltı aracını kullandı. Bu araç 11 bin metre derinliğe kadar inebiliyor. Ekip, Diamantina Bölgesi’nde 4 bin 200 metre ile 7 bin 2 metre arasındaki derinlikleri inceledi.