Hobi olarak başladı! Şimdi talebe yetişemiyor

Aydın'ın Efeler ilçesinde baba ve oğlunun başta kamyon ve otobüs modelleri olmak üzere bire bir ölçekli maket araçları, sosyal medya sayesinde yurtdışındaki koleksiyoncuların ve araç tutkunlarının ilgisini çekerek uluslararası ölçekte tanınmaya başladı.

Üretim sürecinde tamamen el emeği olan maket araçlar; kesimden montaja, boyamadan süspansiyon sistemlerine kadar her bir detay uzun süren el işçiliğiyle şekilleniyor.