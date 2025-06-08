Hobi olarak başladı! Şimdi talebe yetişemiyor

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İsmail Erzurumluoğlu'nun yarım asır önce başlattığı maket araç yolculuğu, bugün oğluyla birlikte kurduğu atölyede profesyonel bir üretim sürecine dönüştü.
Aydın'ın Efeler ilçesinde baba ve oğlunun başta kamyon ve otobüs modelleri olmak üzere bire bir ölçekli maket araçları, sosyal medya sayesinde yurtdışındaki koleksiyoncuların ve araç tutkunlarının ilgisini çekerek uluslararası ölçekte tanınmaya başladı.
Üretim sürecinde tamamen el emeği olan maket araçlar; kesimden montaja, boyamadan süspansiyon sistemlerine kadar her bir detay uzun süren el işçiliğiyle şekilleniyor.
Maketlerde hiçbir parçanın fabrikasyon olmadığını vurgulayan Erzurumluoğlu ailesi, araçlar da fonksiyonel detaylar da bire bir işlenirken kapılar, dorseler, süspansiyonlar ve direksiyon mekanizmaları çalışır şekilde tasarlanıyor.
Birçok modelde de vites kutusu ve egzoz sistemleri dahi maketin içine yerleştiriliyor.
Baba İsmail Eruzumluoğlu, "Dünyada yüzde 100 el yapımı ile maket üreten tek yer burası. Buradaki ilk yaptığım maket olan otobüs maketine 10 yıl önce bir fuarda 100 bin TL teklif ettiler” derken şöyle devam etti:
* 1974’te çekiç, keski, eğe, pense ve tornavida ile yapmıştım bu maketi. İlkel aletlerle yaptım. Saat zembereğinden de süspansiyonunu yaptım. Bu maketin hatırasının olduğunu, satılık olmadığını söyleyip kendisine yenisini yapmayı teklif ettim. Oğlum doğmadan bir ay önce 1981 yılında bu kamyonu yaptım. Güner doğduğunda bu kamyonun kasasının içerisine sığıyordu annesi bunun içerisine yatırıp sallayıp uyutuyordu.