Huawei Apple’ı beklemedi, üçe katlanan telefonunu tanıttı
Huawei, Apple’ın büyük etkinliğine iki gün kala Mate XT 2’yi sahaya çıkardı. Yaklaşık 3 bin dolardan başlayan üçe katlanan telefon, yüzde 42 performans artışı sunarken Huawei Çin’de katlanabilir telefon pazarının yüzde 68’ini elinde tutuyor.
Akıllı telefon pazarında yılın en sert rekabet haftalarından biri başladı. Huawei yeni Mate XT 2 ile ilk hamleyi yaparken Xiaomi’nin yeni katlanabilir modeli ve Apple’ın 9 Eylül etkinliği Çin’deki premium telefon savaşını daha da kızıştırmaya hazırlanıyor.
Fiyatı yaklaşık 3 bin dolardan başlıyor
Huawei Mate XT 2’nin Çin’deki başlangıç fiyatı 19 bin 999 yuan olarak açıklandı. Bu rakam yaklaşık 2 bin 980 dolara karşılık geliyor. Serinin en pahalı versiyonunda fiyat 24 bin 999 yuana, yaklaşık 3 bin 725 dolara kadar çıkıyor. Telefonların Çin’de satışa çıkacağı tarih ise 12 Eylül olarak belirlendi.
Huawei böylece yeni modelini yalnızca katlanabilir telefon sınıfında değil, genel akıllı telefon pazarının en pahalı ürünlerinden biri olarak konumlandırdı.
Telefon iki kez katlanıyor
Mate XT 2’nin en dikkat çekici özelliği klasik katlanabilir telefonlardan farklı olarak iki ayrı noktadan katlanması. Cihaz tamamen açıldığında tablet büyüklüğünde geniş bir ekran ortaya çıkıyor.
Huawei bu tasarımı yeni nesil üçe katlanan yapı olarak tanımlıyor. Böylece telefon kapalı halde taşınabilir bir akıllı telefon olarak kullanılabilirken tamamen açıldığında daha geniş çalışma ve içerik alanına dönüşüyor.
Üç parçalı yapı aynı zamanda Huawei’nin rakiplerinden ayrılmak istediği en önemli tasarım unsuru olmaya devam ediyor.
Yeni Kirin 9050 Pro çipi geldi
Yeni telefon Huawei’nin Kirin 9050 Pro işlemcisini kullanan ilk modellerden biri oldu. Şirket, yeni çipin daha yüksek hesaplama gücünü daha düşük enerji tüketimiyle sunmak üzere geliştirildiğini belirtiyor.
Kirin 9050 Pro, Huawei açısından yalnızca bir telefon işlemcisi olmanın ötesinde stratejik önem taşıyor. ABD’nin gelişmiş yarı iletken teknolojilerine yönelik kısıtlamaları şirketi kendi işlemci ve yazılım ekosistemini daha hızlı geliştirmeye yöneltti.
Mate XT 2 bu nedenle Huawei’nin teknoloji bağımsızlığı stratejisinin de yeni vitrini haline geldi.
Performans yüzde 42 arttı
Huawei’nin kendi testlerine göre Mate XT 2’nin genel performansı önceki nesle kıyasla yüzde 42 yükseldi. Yeni çipin yanı sıra sistem seviyesindeki optimizasyonlar ve soğutma yapısında yapılan değişiklikler performans artışında rol oynuyor. Telefonun içerisinde geniş buhar odası ve yüksek ısı iletkenliğine sahip malzemeler kullanılıyor.
Huawei böylece üçe katlanan büyük ekranın beraberinde getirdiği yüksek enerji ve performans ihtiyacını yeni donanımla dengelemeye çalışıyor.
Katlanma mekanizması baştan tasarlandı
Katlanabilir telefonların en önemli sorunlarından biri menteşe ve ekran dayanıklılığı. Huawei bu nedenle Mate XT 2’nin katlanma mekanizmasını yeniden tasarladı.
Yeni nesil menteşe sisteminde dişlisiz bir yapı ve iki raylı bağlantı mekanizması kullanılıyor. Şirket, menteşenin darbelere karşı dayanıklılığının önceki yapıya göre yüzde 90 artırıldığını belirtiyor.
İç ekranın darbe dayanıklılığında ise yüzde 200’e varan iyileşme açıklanıyor.
Suya ve toza karşı koruma güçlendi
Mate XT 2, IP58 ve IP59 seviyelerinde toza ve suya karşı koruma sunuyor. Bu özellik üçe katlanan telefonlar açısından özellikle önemli. Çok sayıda hareketli parçaya sahip menteşe yapıları, klasik telefonlara kıyasla su ve toz girişine karşı daha karmaşık mühendislik gerektiriyor.
Huawei buna rağmen cihazın profesyonel anlamda tamamen su geçirmez olmadığını ve havuz veya plaj gibi ortamlarda dikkatli kullanılması gerektiğini belirtiyor.
Yan taraftan bakan ekranı göremeyecek
Mate XT 2’nin en ilginç yeniliklerinden biri gizlilik ekranı oldu. Özel mod etkinleştirildiğinde ekranın yan açılardan görünürlüğü ciddi biçimde azalıyor.
Kullanıcı ekranın tam karşısındayken görüntüyü normal biçimde görmeye devam ederken yanında bulunan kişiler için içerik çok daha zor seçilebilir hale geliyor.
Huawei bu teknolojiyi özellikle uçak, tren, havalimanı ve kalabalık alanlarda çalışan kullanıcıları hedefleyen premium bir özellik olarak konumlandırıyor.
Kamera sistemi de yenilendi
Telefon üçüncü nesil Red Maple görüntüleme sistemini kullanıyor. Yeni kamera sistemi özellikle renk doğruluğunu artırmayı ve farklı ışık koşullarında daha doğal görüntüler üretmeyi hedefliyor.
Sistem geniş açı, telefoto, makro ve düşük ışık çekimlerinde kullanılabilecek farklı yetenekler sunuyor. Huawei ayrıca videoda yüksek dinamik aralık ve değişken diyafram desteğine de ağırlık verdi.
Mate XT 2 böylece yalnızca sıra dışı ekran tasarımıyla değil, kamera yetenekleriyle de premium segmentte rekabet etmeye çalışıyor.
HarmonyOS 7 ile geliyor
Mate XT 2, Huawei’nin yeni HarmonyOS 7 işletim sistemiyle piyasaya çıkıyor. Geniş ekran sayesinde üç uygulama aynı anda yan yana çalıştırılabiliyor. Kullanıcı farklı pencerelerin ses seviyelerini bağımsız biçimde kontrol edebiliyor ve sık kullanılan pencere kombinasyonlarını tekrar çağırabiliyor.
Huawei bu yapıyla telefonu yalnızca iletişim cihazı olmaktan çıkarıp tablet ve mobil çalışma terminali arasında konumlandırıyor.
Uydu bağlantısı da destekleniyor
Mate XT 2, karasal mobil bağlantının olmadığı bölgelerde uydu iletişim özelliklerinden yararlanabiliyor.
Cihaz Tiantong uydu iletişimi ve BeiDou uydu mesajlaşma sistemlerini destekliyor. Böylece mobil şebekenin bulunmadığı bazı bölgelerde kullanıcıların dış dünyayla bağlantısını sürdürmesi amaçlanıyor.
Bu özellik Huawei’nin premium telefonlarında son yıllarda giderek daha fazla öne çıkardığı alanlardan biri haline geldi.
Huawei katlanabilir telefonların yüzde 68’ini satıyor
Mate XT 2’nin arkasındaki en büyük güç Huawei’nin Çin katlanabilir telefon pazarındaki mevcut üstünlüğü. Şirket ikinci çeyrekte Çin’de gerçekleştirilen katlanabilir telefon sevkiyatlarının yaklaşık yüzde 68’ini tek başına gerçekleştirdi.
Bu oran Huawei’nin rakipleri karşısında çok büyük bir avantaj yakaladığını gösteriyor. Yeni Mate XT 2’nin temel görevi de şirketin hızla büyüyen bu premium segmentteki liderliğini korumak olacak.
Normal telefon pazarında da Apple’ın önünde
Huawei’nin gücü yalnızca katlanabilir telefonlarla sınırlı değil. Şirket ikinci çeyrekte Çin akıllı telefon pazarında yüzde 22,6 paya ulaştı. Apple’ın payı yüzde 18,1, Xiaomi’nin payı ise yüzde 12,4 seviyesinde kaldı.
Bu tablo Mate XT 2 lansmanının neden yalnızca yeni bir telefon tanıtımı olmadığını da gösteriyor. Çin dünyanın en büyük premium telefon pazarlarından biri ve Huawei burada Apple’ın önünde bulunuyor.
ABD kısıtlamaları Huawei’yi durduramadı
Huawei uzun süredir ABD’nin ileri teknoloji ve yarı iletken kısıtlamaları altında faaliyet gösteriyor. Şirket buna rağmen kendi işlemcilerini, işletim sistemini ve donanım teknolojilerini geliştirmeye devam etti.
Mate XT 2’de kullanılan Kirin 9050 Pro ve HarmonyOS 7 bu stratejinin en görünür parçaları arasında.
Huawei’nin üçe katlanan cihazlarda ulaştığı pazar payı, yaptırımların ardından şirketin premium akıllı telefon segmentine geri dönüşünün ne kadar ilerlediğini de ortaya koyuyor.
Xiaomi aynı gün rakibini çıkarıyor
Huawei’nin yeni modelini açıkladığı gün Xiaomi de yeni katlanabilir telefonunu sahaya çıkarmaya hazırlanıyor.
Xiaomi’nin yeni cihazında şirketin kendi geliştirdiği 3 nanometrelik Xring O3 işlemcisinin ve Çin üretimi yeni nesil LPDDR6 belleğin kullanılması bekleniyor. Böylece rekabet yalnızca telefon tasarımında değil, işlemci ve bellek teknolojilerinde de Çinli şirketlerin kendi çözümlerine yöneldiği yeni bir aşamaya giriyor.
Huawei lansmanının ardından Xiaomi hisselerinde yaklaşık yüzde 3’lük düşüş görülmesi de rekabetin piyasa tarafındaki etkisini göste
Sırada Apple var
Huawei’nin hamlesinden yalnızca iki gün sonra gözler Apple’a çevrilecek. Apple’ın yeni ürün etkinliği 9 Eylül’de Türkiye saatiyle 20.00’de başlayacak.
Şirketin yeni premium iPhone serisinin yanında ilk katlanabilir iPhone modelini de tanıtabileceği beklentisi oldukça güçlü.
Katlanabilir iPhone’un gelmesi halinde Huawei, Xiaomi, Samsung ve Apple’ın doğrudan karşı karşıya geleceği premium telefon pazarında rekabet yeni bir seviyeye taşınacak.
Huawei Mate XT 2 bu nedenle yalnızca yaklaşık 3 bin dolarlık sıra dışı bir telefon değil; dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinin premium müşteriler için vereceği yeni savaşın ilk hamlesi.