Huawei Apple’ı beklemedi, üçe katlanan telefonunu tanıttı

Akıllı telefon pazarında yılın en sert rekabet haftalarından biri başladı. Huawei yeni Mate XT 2 ile ilk hamleyi yaparken Xiaomi’nin yeni katlanabilir modeli ve Apple’ın 9 Eylül etkinliği Çin’deki premium telefon savaşını daha da kızıştırmaya hazırlanıyor.

Fiyatı yaklaşık 3 bin dolardan başlıyor





Huawei Mate XT 2’nin Çin’deki başlangıç fiyatı 19 bin 999 yuan olarak açıklandı. Bu rakam yaklaşık 2 bin 980 dolara karşılık geliyor. Serinin en pahalı versiyonunda fiyat 24 bin 999 yuana, yaklaşık 3 bin 725 dolara kadar çıkıyor. Telefonların Çin’de satışa çıkacağı tarih ise 12 Eylül olarak belirlendi.

Huawei böylece yeni modelini yalnızca katlanabilir telefon sınıfında değil, genel akıllı telefon pazarının en pahalı ürünlerinden biri olarak konumlandırdı.