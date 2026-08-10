İsraf olan meyveleri ekonomiye kazandırıyor: 5 kilogramla başladı, Türkiye'ye açıldı

"5 kilogram meyveyle başladım"

Maddi imkansızlıklar ve ulaşım güçlüğü nedeniyle eğitim hayatını sürdüremediğini anlatan Çevik, buna rağmen üretim yapma ve kendi ayakları üzerinde durma hayalinden vazgeçmediğini dile getirdi.

Bahçelerde değerlendirilemeden kalan meyveleri fark etmesinin kendisi için dönüm noktası olduğunu aktaran Çevik, çevresinden "Yapamazsın, başaramazsın" şeklinde uyarılar aldığını ancak bu sözlere aldırmadan 5 kilogram meyveyle üretime başladığını söyledi.

Çevik, "Daha çok okuyup daha çok başarmak istiyordum. Kendi ayaklarım üzerinde durmak en büyük hayalimdi. Bahçelerimizin kenarında israf olan meyveleri görünce, 'Neden bunları kurutup daha sağlıklı şekilde insanlara ulaştırmayayım?' diye düşündüm." ifadelerini kullandı.

İlk dönemlerde ürünlerini çevresine tanıtarak müşteri bulmaya çalıştığını anlatan Çevik, ilk siparişlerde ürünlerinden fazladan koyarak müşterilerinden bunları komşularına ikram etmelerini istediğini belirtti.

Ürünlerinin bu şekilde kulaktan kulağa yayıldığını ve zamanla sosyal medya üzerinden daha geniş bir müşteri kitlesine ulaştığını aktaran Çevik, insanların güvenini kazanmanın kendisi için en büyük başarı olduğunu kaydetti.