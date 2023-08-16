İsrail'de çöle 'Yüzüklerin Efendisi'ni çağrıştıran enerji santrali
İsrail, Negev Çölündeki Ashalim Santrali'nin ve 250 metre uzunluğundaki güneş termal kulesinin inşasını tamamlayarak elektrik üretimine başladı. Kulenin görüntüsü, Yüzüklerin Efendisi filmindeki kötülüğüm simgesi 'Sauron'un Gözü'nü andırması dikkat çekti.
Kule 80 katlı bir binaya eşdeğer yükseklikte. Santralde ayrıca kuleyi çevreleyen ve heliostat olarak bilinen 50.000'den ayna, tozlu topraklarda 3 kilometre kareye yayılıyor.
Santralda, bilgisayar kontrollü aynalar, iki eksende hareket ederek güneşi takip ediyor ve ışınları 250 metre yüksekliğindeki kuledeki kazanın kolektörüne ulaştırıyor.
Ashalan Projesi’nde fotovoltaik yöntemle güneş ışığını direkt elektriğe çevirmek yerine, solar-termal metoduyla binlerce aynanın güneş ışığını odaklayarak oluşturduğu enerjiyle elektrik üretimi sağlıyor.