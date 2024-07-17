İstanbul, Ankara ve İzmir'deki ortalama konut fiyatı belli oldu! Enflasyona göre reel düşüş var

Gayrimenkul değerleme şirketi Endeksa, yılın ilk yarısını Gayrimenkul Değer Raporu'yla değerlendirdi. Buna göre Türkiye genelinde konut piyasasında yaklaşık bir yıldır yaşanan reel düşüş trendi, yılın ilk yarısında da devam etti. Satılık konut fiyatları önceki yılın haziran ayına göre yüzde 43 artarken, bu artış 2024'ün ilk 6 aylık döneminde yüzde 11'le sınırlı kaldı.

Türkiye genelinde satılık konut fiyatları, enflasyondan arındırıldığında Haziran 2023'e göre yüzde 17 azalırken, yılın ilk 6 ayında ise yüzde 12 geriledi. Türkiye genelinde ortalama metrekare fiyatı haziran ayında 26 bin 348 TL/metrekare, ortalama konut satış fiyatı ise 3,4 milyon lira oldu. Ortalama dönüş süresi ise 13 yıl olarak hesaplandı.

Kiralık konut fiyatları Haziran 2024'te bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 52, son 6 aya göre yüzde 30 arttı. Fiyat değişimleri enflasyondan arındırıldığında ise kiralık konut değerlerinin bir yılda yüzde 13 düştüğü görülüyor. Son 6 ayda reel fiyat artışı yüzde 3 seviyelerinde gözlemlendi.

Endeksa Genel Müdürü ve Kurucu Ortağı Görkem Öğüt, gayrimenkul piyasasında reel yıllık değer kaybının yüzde 17'yi bulduğunu belirterek yüzde 25 zam sınırının kaldırılmasıyla piyasaya daha çok konut gireceğini, bunun da fiyatlarda normalleşmeye neden olacağını kaydetti.

Kasım 2021'i takiben gayrimenkul fiyatlarında yaşanan astronomik artış dönemi öncesine dönüşün zaman alabileceğini aktaran Öğüt, "Şubat-Nisan 2021'de yıllık satılık konut fiyat değişimleri yüzde 30-35 bandındaydı. Bu seviyeyi henüz görmemekle birlikte, o zamanlar enflasyonun da daha düşük olduğunu unutmamak lazım. Ek olarak, inşaat maliyetlerinin çok yüksek olması sebebiyle Türkiye hala ihtiyacının en fazla yarısı kadar konut üretimi yapabiliyor. Konut üretimi talebi karşılayamadığı için, sıfır konutlarda fiyatların rakamsal olarak düşmesini beklemiyoruz. Örneğin, çok talep gören mahallelerde pazara sunulan bir evin ertesi gün ilanda olmadığını gözlemleyebiliyoru" dedi.