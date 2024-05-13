Kamuda yeni dönem... Bakan Mehmet Şimşek'in açıkladığı tasarruf paketinde neler var? Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, milyonların merakla beklediği kamuda tasarruf paketinin detaylarını açıkladı. Pakette yeni memur alımından araç ve bina kiralamalarına, personel servislerinden çift maaş alanlara tavan getirilmesine kadar birçok konuda adım atıldı. Yeni dönemde kamu harcamalarından tasarrufu amaçlayan paketten satır başları şöyle...

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bugün Ankara'da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'la kamuda tasarruf paketini açıkladı. Şimşek, en önemli önceliklerinin hayat pahalılığı sorununu çözmek olduğunu ifade etti. Bakan, "Bu bizim ilk tasarruf çabamız değil, son olmayacak" diyerek yeni paketlerin sinyalini verdi. 1 | 12

Şimşek, kamudaki harcama kontrolüyle dezenflasyonu da destekleyeceklerini belirterek üç yıl boyunca memur sayısının artırılmayacağını, yeni araç alınmayacağını, bina kiralanmayacağını ve en küçük kalemlerde dahi tasarrufa gidileceğini kaydetti. Bakanın açıkladığı paketten detaylar şöyle: 2 | 12

Kamuda tasarruf - Kamu binaları * Deprem riski hariç, yeni hizmet binası alımının/yapımının 3 yıl süreyle durdurulması

* Kamu yerleşkeleri için getirilen kişi başına metrekare standartının uygulanması

* Mevcut binaların analizi ve kurumlar arasında etkin kullanımı

* Yeni bina kiralanmaması, mevcut kiralamaların bir takvimle sonlandırılması

* Doğal afet ve güvenlik hariç, yeni lojman ve sosyal tesis alımı/yapımı ve kiralanmasının süresiz olarak yasaklanması

* Savunma ve güvenlik hariç, mevcut sosyal tesislerin ekonomiye kazandırılması

* Lojman kiralarının ve sosyal tesis ücretlerinin rayiç bedel dikakte alınarak gözden geçirilmesi 3 | 12