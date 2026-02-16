Kapadokya semalarında 754 bin turist uçtu

Sıcak hava balon turlarının son yıllarda turizmde ivme kazanan Kapadokya'nın marka değerine olumlu katkılar sunduğunu vurgulayan Sucu, şöyle konuştu:

"UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Kapadokya bölgesinde sıcak hava balon turlarında yeni bir rekora yaklaşıldı. Kapadokya'yı gökyüzünden izleme imkanı sunan sıcak hava balon aktiviteleri, bölgemizde adeta bir açık hava müzesi görevini yerine getirdi. 2025 yılında 4 milyon 300 bine yakın ziyaretçi ağırlayan bölgemizde en büyük aktivitenin başında sıcak hava balon turları vardı. Özellikle mayıs ayından ekim ayı ortalarına kadar artan talep üzerine fiyatlarda kısmi olarak artış olmakta ama kış aylarında kasımdan şubat sonlarına kadar olan dönemde çok ucuza balon turlarında uçma imkanı mevcuttur."