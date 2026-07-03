Kilosu ormanda 3 bin lirayı buluyor: Ihlamur ormanlarında ölümüne cesaret

"Avrupa'nın en büyük ormanına sahibiz"

Avrupa'nın en büyük ıhlamur ormanlarına sahip olduklarını belirten Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, dolayısıyla Türkiye'deki şifa kaynağının Karacabey'den çıktığını söyledi. Hasattaki vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Fatih Karabatı, "Karacabey ilçesinin Ekmekçi, Boğazköy, Kurşunlu, Bayramdere, Örencik, Güngörmez birçok mahallemiz Türkiye'nin en büyük ıhlamur ormanlarından elde ettiği gelirle geçimini sağlıyor. Geçen yıllara göre, bu yıl verim oldukça yüksek. Biz de Karacabey Belediyesi olarak bu hem hasada hem de Karacabeyli vatandaşlarımıza, bu konuda ciddi destekler veriyoruz. Ihlamurun sanayi olarak da değeri de artmaya başladı. Kolonyadan muma, içeceğinden tutun da çeşitli aromalı üretimlerin esaslarına kadar kullanımı arttı. Dolayısıyla bu çeşitlilik de son derece bu hasadı da önemli hâle kılıyor" dedi.