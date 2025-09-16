Kıskanmak konusu nedir? Kıskanmak oyuncuları kimdir? Dizi uyarlama mı, gerçek mi?
Now TV'de bu akşam yeni bir dizi izleyici ile buluşuyor. Kıskanmak adlı dizi saat 20.00'de ekrana gelecek. Her projede olduğu gibi ayrıntılar merak ediliyor. "Kıskanmak konusu nedir", "Kıskanmak oyuncuları kimdir" soruları yoğun şekilde geliyor.
Bu akşam yepyeni bir dizi ekrana geliyor. Özgü Namal, Selahattin Paşalı, Mehmet Günsür, Hafsanur Sancaktutan, Beril Pozam, Hande Doğandemir, İpek Tuzcuoğlu gibi birbirinden ünlü oyuncuların yer aldığı projenin ayrıntıları merak ediliyor. Sıkça gelen soruların başında "Kıskanmak konusu nedir", "Kıskanmak oyuncuları kimdir", "Dizi uyarlama mı, gerçek mi" geliyor.
Kıskanmak konusu nedir?
Seniha’nın karanlık iç dünyasını merkezine alan Kıskanmak, aile içinde bastırılmış duyguların ve güç çatışmalarının gölgesinde şekillenen kırık bir çocukluğun hikâyesini anlatıyor. Anne sevgisinden yoksun büyüyen Seniha, kendisinden çalınan hayatı geri almak ve acıların hesabını sormak için çıktığı yolculukta yalnızca kendi kaderini değil, ailesinin yazgısını da köklü biçimde dönüştürüyor.
Kıskanmak oyuncuları kimler?
Kıskanmak dizisi, güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Yapımda Özgü Namal, Selahattin Paşalı, Mehmet Günsür, Hafsanur Sancaktutan, Beril Pozam, Hande Doğandemir, İpek Tuzcuoğlu, İştar Gökseven, Rozet Hubeş, Cem Uslu, Dilara Aksüyek, Lila Gürmen, Zeynep Yüce ve Ayda Aksel bir araya geliyor.
Dizi uyarlama mı?
Nahid Sırrı Örik’in aynı adlı eserinden uyarlanan dizi, güçlü oyuncu kadrosu ve entrika dolu hikâyesiyle ekranlara gelecek.