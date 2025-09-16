Kıskanmak konusu nedir? Kıskanmak oyuncuları kimdir? Dizi uyarlama mı, gerçek mi?

Kıskanmak konusu nedir?

Seniha’nın karanlık iç dünyasını merkezine alan Kıskanmak, aile içinde bastırılmış duyguların ve güç çatışmalarının gölgesinde şekillenen kırık bir çocukluğun hikâyesini anlatıyor. Anne sevgisinden yoksun büyüyen Seniha, kendisinden çalınan hayatı geri almak ve acıların hesabını sormak için çıktığı yolculukta yalnızca kendi kaderini değil, ailesinin yazgısını da köklü biçimde dönüştürüyor.