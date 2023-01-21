Kızı üşümesin diye yola çıktı, 4 ülkeye ihracat yapıyor

Türkiye'ye döndükten sonra evlendiğini ve anne olduğunu dile getiren Tanış, şunları kaydetti:

"Aslında bütün hikayem çocuğumun çok uyanmasıyla, üşümesiyle başladı. Ondan sonra fark ettim ki aslında diğer arkadaşlarımda da terleme, terlediği için uyanma, kıyafet değiştirme problemleri var. Uyku, büyüme süreçlerinde çocukların gerçekten en çok ihtiyacı olan şey. Ben de bu süreçte tog dereceli (ısı yalıtımlı) uyku tulumlarını çıkararak aslında annelerin ve kendimin de dahil olmak üzere büyük ihtiyacını gidermeyi hedefledim. Annelerden çocukların uyku sürelerinin uzadığı ve sabaha kadar çok rahat uyuduğu gibi geri dönüşler alıyoruz."