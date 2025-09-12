Kızılcık Şerbeti bu akşam var mı, yok mu? Kızılcık Şerbeti ne zaman başlayacak?
Bugün cuma ve normalde Kızılcık Şerbeti'nin yayın günü... Fakat haziran ayında dizi sezon finali yaptı. Bu sebeple eylül ayının gelişi ile birlikte projeni ne zaman ekrana döneceği merak ediliyor. Sıkça gelen soru ise "Kızılcık Şerbeti bu akşam var mı, yok mu" şeklinde...
Kızılcık Şerbet ne zaman başlayacak? Bugün cuma günü olması vesilesiyle bu soru gündem olmuş durumda... Dizinin izleyicileri yeni sezon tarihini merak ediyor ve araştırmalarını hızlandırmış durumda... İşte projenin yeni sezon başlangıç tarihi...
Kızılcık Şerbeti ne zaman başlayacak?
Bu akşam Kızılcık Şerbeti yeni bölüm olmayacak. Dizinin yeni sezonu 12 Eylül Cuma günü başlayacak.
Yeni bölümde neler olacak?
Mustafa’nın açtığı yaraları sarmaya çalışan ailelerin, sınavları devam ederken Kıvılcım ve Ömer arasındaki gerginlik dikkat çekiyor. Abdullah’ın değişiminin merak uyandırdığı tanıtımda Işıl’ın gözlerden uzak randevusu akıllarda soru işareti bırakıyor. Doğa’nın Fatih’e boşanma teklifinde bulunması ve Firaz’ın evliliğiyle ilgili pişmanlığını Nursema’ya itiraf etmesi yeni sezonda suların durulmayacağının sinyalini veriyor. Asude’nin yeğeni Asil’in (Erkan Avcı) gelişi yeni depremlerin habercisi olurken tanıtımın final sahnesi izleyenleri adeta şoke ediyor. Firaz’ın “Hiç kimseyi seni sevdiğim gibi sevmedim” sözleriyle attığı mesajın ardından Doğa ve Işıl’ın aynı anda telefonlarını ellerine alması heyecanı doruğa tırmandırıyor.