Kızılcık Şerbeti yayından kaldırılacak mı? Kızılcık Şerbeti bitiyor mu?

Show TV'nin cuma günleri ekrana gelen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezonu geçen cuma izleyici ile buluştu. Uzun bir aranın ardından dizi yeni hikayeleri ile seyirci karşısına çıkarken yeni bölümün senaryosu ise çok konuşuldu. Doğa ve Firaz arasındaki yakınlaşma tepki çekerken paylaşımlarda "toplum değerlerine aykırı" yorumları yapıldı. Şimdi sıkça "Kızılcık Şerbeti yayından kaldırılacak mı" sorusu geliyor.