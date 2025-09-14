Kızılcık Şerbeti yayından kaldırılacak mı? Kızılcık Şerbeti bitiyor mu?
Kızılcık Şerbeti yeni sezonu başladı. Dizi yeni bölümüyle büyük ses getirirken senaryo tepki çekti. Sosyal medyada tartışma konusu olan son bölüm sonrası "Kızılcık Şerbeti yayından kaldırılacak mı" sorusu peş peşe geliyor.
Show TV'nin cuma günleri ekrana gelen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezonu geçen cuma izleyici ile buluştu. Uzun bir aranın ardından dizi yeni hikayeleri ile seyirci karşısına çıkarken yeni bölümün senaryosu ise çok konuşuldu. Doğa ve Firaz arasındaki yakınlaşma tepki çekerken paylaşımlarda "toplum değerlerine aykırı" yorumları yapıldı. Şimdi sıkça "Kızılcık Şerbeti yayından kaldırılacak mı" sorusu geliyor.
Kızılcık Şerbeti yayından kaldırılacak mı?
Dizinin yeni bölümü sonrası RTÜK'e yoğun şikayet gelirken dizinin yayından kaldırılacağına dair resmi bir açıklama gelmedi. Önümüzdeki günlerde konuya dair bir açıklama yapılması bekleniyor.