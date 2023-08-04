Kuraklık Kilis zeytinini etkilemedi; rekolte artacak Kilis zeytininin bu yıl kuraklığa rağmen 25 bin rekolteye ulaşması bekleniyor. Zeytinyağı üretimi ise 6 - 8 bin tonu bulacak.

Kentte 3 milyonun üzerinde zeytin ağacından elde edilen zeytinyağı, aroması ve kendine has tadıyla öne çıkıyor. 1 | 8

Bölgedeki asırlık ağaçlardan elde edilen ve Türkiye'nin yanı sıra yurt dışından da rağbet gören tescilli Kilis zeytinyağı, başta Arap ülkeleri ve ABD olmak üzere birçok ülkeye gönderiliyor. 2 | 8

Kilis Zeytin Araştırma ve Geliştirme Derneği Başkanı Prof. Dr. Nazım Şekeroğlu, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de kuraklığın etkisini gösterdiğini, sıcaklıkların artmasının tarımsal ürünlerde verim ve kaliteyi etkilediğini söyledi. 3 | 8