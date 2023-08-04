Kuraklık Kilis zeytinini etkilemedi; rekolte artacak
Kilis zeytininin bu yıl kuraklığa rağmen 25 bin rekolteye ulaşması bekleniyor. Zeytinyağı üretimi ise 6 - 8 bin tonu bulacak.
Kentte 3 milyonun üzerinde zeytin ağacından elde edilen zeytinyağı, aroması ve kendine has tadıyla öne çıkıyor.
Bölgedeki asırlık ağaçlardan elde edilen ve Türkiye'nin yanı sıra yurt dışından da rağbet gören tescilli Kilis zeytinyağı, başta Arap ülkeleri ve ABD olmak üzere birçok ülkeye gönderiliyor.
Kilis Zeytin Araştırma ve Geliştirme Derneği Başkanı Prof. Dr. Nazım Şekeroğlu, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de kuraklığın etkisini gösterdiğini, sıcaklıkların artmasının tarımsal ürünlerde verim ve kaliteyi etkilediğini söyledi.
Zeytin üreten ülkelerin birçoğunda bu yıl sıcaklıklar dolayısıyla ciddi verim kayıpları olacağını belirten Şekeroğlu, şunları ifade etti:
"Özellikle zeytin üreten İspanya, İtalya, diğer Akdeniz ülkelerine baktığımızda zeytin verimleri oldukça düşük. Zeytin veriminin düşük olması rekolteyi etkiliyor. Rekolte düştüğünde de fiyatlar yükselmeye başlıyor. Bizim bölgemizde Silifke'den başlayarak Mardin'e kadar zeytin üretimi var. Kilis'te biz yoğunluklu olarak yağlık zeytini geleneksel yöntemlerle üretiyoruz. Bunlarda ilaçlama, sulama, gübreleme uygulamıyoruz.