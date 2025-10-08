Kuruluş Orhan bu akşam var mı? Kuruluş Orhan ne zaman başlayacak?

Kuruluş Orhan için bekleyiş devam ediyor. Kuruluş Osman'ın devamı olan proje için diziseverler heyecanlanırken bu akşam projenin ekrana gelip gelmeyeceği sorgulanıyor. Vatandaşlar sıklıkla "Kuruluş Orhan ne zaman başlayacak" diye soruyor. İşte muhtemel tarih...