Kuruluş Orhan bu akşam var mı? Kuruluş Orhan ne zaman başlayacak?
Kuruluş Osman'ın sona ermesinin ardından Kuruluş Orhan projesi hayata geçiyor. İlk fragman yayınlanırken dizinin ne zaman ekrana geleceği büyük merak konusu... Bugün çarşamba günü olması nedeniyle "Kuruluş Orhan bu akşam var mı" sorusu sıkça geliyor.
Kuruluş Orhan için bekleyiş devam ediyor. Kuruluş Osman'ın devamı olan proje için diziseverler heyecanlanırken bu akşam projenin ekrana gelip gelmeyeceği sorgulanıyor. Vatandaşlar sıklıkla "Kuruluş Orhan ne zaman başlayacak" diye soruyor. İşte muhtemel tarih...
Kuruluş Orhan ne zaman başlayacak?
Kuruluş Orhan bu akşam ekrana gelmeyecek. Atv'den yapılan açıklamada net bir tarih verilmezken "Çok yakında" ifadesi kullanıldı. Dizinin 15 Ekim ya da 22 Ekim Çarşamba günü yayınlanması bekleniyor.
Yeni sezonda Mert Yazıcıoğlu, Barış Falay, Bennu Yıldırımlar, Şükrü Özyıldız, Burak Sergen, Mahassine Merabet, Çağrı Şensoy, Faruk Aran, Belgin Şimşek, Yiğit Uçan, Sevinç Kıranlı, İpek Arkan, Sena Mercan, Tevfik Erman, Tezhan Tezcan, Murat Boncuk, Dinç Daymen, Can Atak, Atakan Yarımdünya, Onur Bay, İbrahim Cem Tek, Numan Çakır, Mert Türkoğlu, Özcan Varaylı, Mücahit Temizel ve Cihan Ünal dizide yer alacak.