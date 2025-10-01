Kuruluş Orhan bu akşam var mı? Kuruluş Orhan ne zaman başlayacak? Tarih belli oldu mu?
Atv'de yepyeni bir dizi başlıyor. Kuruluş Osman'ın devamı olan Kuruluş Orhan için seyircilere sabırsızlanıyor. Bugün çarşamba günü olması vesilesiyle dizinin yayın günü sıkça araştırılıyor. Peş peşe gelen sorular ise "Kuruluş Orhan bu akşam var mı", "Kuruluş Orhan ne zaman başlayacak" oluyor.
Kuruluş Orhan için nefesler tutuldu. Ekim ayının gelişi ile birlikte dizinin yayın tarihi araması sıklaşmaya başladı. Özellikle bugün Kuruluş Osman'ın yayın günü olması nedeniyle "Kuruluş Orhan bu akşam var mı", "Kuruluş Orhan ne zaman başlayacak" soruları art arda geliyor.
Kuruluş Orhan ne zaman başlayacak?
Kuruluş Orhan dizisi bu akşam ekranlarda olmayacak. Kuruluş Orhan'ın 8 Ekim Çarşamba ya da 15 Ekim Çarşamba günü yayınlanması bekleniyor.
Yeni sezonda Mert Yazıcıoğlu, Barış Falay, Bennu Yıldırımlar, Şükrü Özyıldız, Burak Sergen, Mahassine Merabet, Çağrı Şensoy, Faruk Aran, Belgin Şimşek, Yiğit Uçan, Sevinç Kıranlı, İpek Arkan, Sena Mercan, Tevfik Erman, Tezhan Tezcan, Murat Boncuk, Dinç Daymen, Can Atak, Atakan Yarımdünya, Onur Bay, İbrahim Cem Tek, Numan Çakır, Mert Türkoğlu, Özcan Varaylı, Mücahit Temizel ve Cihan Ünal dizide yer alacak.