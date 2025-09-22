Kuruluş Orhan ne zaman başlayacak? Kuruluş Orhan yayın tarihi belli oldu mu?
Kuruluş Osman yerini Kuruluş Orhan'a bırakıyor. Seyirci dizinin yayın tarihi için sabırsızlanırken peş peşe "Kuruluş Orhan ne zaman başlayacak" sorusu geliyor. Dizinin okuma provaları gerçekleşirken yeni bölümde kimlerin kadroda olacağı da merakla bekleniyor.
ATV'de 6 sezon yayınlanan Kuruluş Osman artık Kuruluş Orhan ile izleyici ile buluşacak. Yeni sezonda birbirinden ünlü isimler dahil olacak. İlk bölüm heyecanla beklenirken seyirci de "Kuruluş Orhan ne zaman başlayacak" sorusuna yanıt arıyor.
Kuruluş Orhan ne zaman başlayacak?
Kuruluş Orhan'ın ne zaman ekrana geleceği hakkında ATV'den ve yapımcıdan bir açıklama gelmedi. Kuruluş Osman yeni sezona ekim ayında başlıyordu. Kuruluş Orhan'ın 1 Ekim ya da 7 Ekim Çarşamba günü yayınlanması bekleniyor.
Yeni sezonda Mert Yazıcıoğlu, Barış Falay, Bennu Yıldırımlar, Şükrü Özyıldız, Burak Sergen, Mahassine Merabet, Çağrı Şensoy, Faruk Aran, Belgin Şimşek, Yiğit Uçan, Sevinç Kıranlı, İpek Arkan, Sena Mercan, Tevfik Erman, Tezhan Tezcan, Murat Boncuk, Dinç Daymen, Can Atak, Atakan Yarımdünya, Onur Bay, İbrahim Cem Tek, Numan Çakır, Mert Türkoğlu, Özcan Varaylı, Mücahit Temizel ve Cihan Ünal dizide yer alacak.