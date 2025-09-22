Kuruluş Orhan ne zaman başlayacak? Kuruluş Orhan yayın tarihi belli oldu mu?

Kuruluş Orhan ne zaman başlayacak?

Kuruluş Orhan'ın ne zaman ekrana geleceği hakkında ATV'den ve yapımcıdan bir açıklama gelmedi. Kuruluş Osman yeni sezona ekim ayında başlıyordu. Kuruluş Orhan'ın 1 Ekim ya da 7 Ekim Çarşamba günü yayınlanması bekleniyor.