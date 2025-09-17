Kuruluş Osman bu akşam var mı? Kuruluş Osman yeni sezon tarihi belli oldu mu, ne zaman başlayacak?
Kuruluş Osman yeni sezon tarihi heyecanla bekleniyor. Burak Özçivit'in projeden ayrılmasının ardından hikayenin nasıl şekilleneceği merak edilirken izleyiciler de "Kuruluş Osman yeni sezon tarihi belli oldu mu, ne zaman başlayacak" sorusunu yöneltiyor.
Kuruluş Osman yeni sezonu ne zaman başlayacak? Yüz binlerce izleyici bu soruya cevap arıyor. Haziran ayında sezon finali yapan dizinin eylül ayının gelişi ile birlikte yeni sezon tarihi merak ediliyor. Peki, yeni bölüm tarihi netleşti mi?
Kuruluş Osman ne zaman başlayacak?
Kuruluş Osman yeni sezon tarihi hakkında ATV'den bir açıklama gelmedi. Dizinin yeni sezonu genellikle ekim ayının ilk haftasında başlıyor. Bu nedenle gözler 1 Ekim Çarşamba gününe çevrilmiş durumda...
Bozdağ Film yeni sezon ile ilgili yaptığı açıklamada "Yeni dönem başlıyor! Osman Bey’in oğlu Orhan Bey’i Mert Yazıcıoğlu canlandıracaktır, hayırlı uğurlu olsun. Hoş geldin, Mert Yazıcıoğlu!" denildi.