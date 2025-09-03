Kuruluş Osman bu akşam var mı? Kuruluş Osman yeni sezon, yeni bölüm ne zaman başlayacak?
Kuruluş Osman, haziran ayında sezon finali yaparken dizi sezonunun başlaması ile birlikte projenin ne zaman ekrana geleceği merak ediliyor. Her çarşamba diziyi ilgiyle izleyenler "Kuruluş Osman bu akşam var mı", "Kuruluş Osman yeni sezon ne zaman başlıyor" diye soruyor.
Kuruluş Osman yeni sezon tarihi eylül ayının gelişi ile birlikte merak ediliyor. Yeni sezonda Burak Özçivit olmayacak ve Mert Yazıcıoğlu diziye dahil olacak. Bugün dizinin yayın günü olması nedeniyle "Kuruluş Osman bu akşam var mı", "Kuruluş Osman yeni sezon ne zaman başlıyor" sorusu artıyor.
Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman?
Kuruluş Osman yeni sezon tarihi hakkında ATV'den bir açıklama gelmedi. Dizinin yeni sezonu genellikle ekim ayının ilk haftasında başlıyor. Bu nedenle gözler 1 Ekim Çarşamba gününe çevrilmiş durumda...