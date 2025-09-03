Kuruluş Osman bu akşam var mı? Kuruluş Osman yeni sezon, yeni bölüm ne zaman başlayacak?

Kuruluş Osman yeni sezon tarihi eylül ayının gelişi ile birlikte merak ediliyor. Yeni sezonda Burak Özçivit olmayacak ve Mert Yazıcıoğlu diziye dahil olacak. Bugün dizinin yayın günü olması nedeniyle "Kuruluş Osman bu akşam var mı", "Kuruluş Osman yeni sezon ne zaman başlıyor" sorusu artıyor.

1 | 2