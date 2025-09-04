MasterChef bu akşam yok mu? Yeni bölüm ne zaman, saat kaçta?
Bu akşam saat 19.00'da TV8'de Türkiye-Gürcistan maçı canlı yayınlanacak. MasterChef program saatine denk gelen maç nedeniyle "MasterChef bu akşam yok mu" sorusu artmaya başladı. İşte konuya dair bilgiler...
2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nda Türkiye, Gürcistan ile ilk maçına çıkacak. TV8 mücadeleyi naklen verecek. Her gün ekrana gelen MasterChef'in akıbeti ise takipçileri tarafından merak edilmeye başlandı. Bu sebeple "MasterChef bu akşam yok mu" sorusu sıkça gelmeye başladı.
MasterChef bu akşam yok mu?
MasterChef Türkiye'nin milli maç nedeniyle saati değişti. Yarışma bu akşam ekrana gelecek fakat saat 21.25'te başlayacak.
