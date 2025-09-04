MasterChef bu akşam yok mu? Yeni bölüm ne zaman, saat kaçta?

2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nda Türkiye, Gürcistan ile ilk maçına çıkacak. TV8 mücadeleyi naklen verecek. Her gün ekrana gelen MasterChef'in akıbeti ise takipçileri tarafından merak edilmeye başlandı. Bu sebeple "MasterChef bu akşam yok mu" sorusu sıkça gelmeye başladı.