Masterchef'te kim elendi? Hangi yarışmacı gitti?
MasterChef Türkiye 2025 yarışmasında bir hafta daha geride kaldı. Bütün hafta boyunca yarışmacılar en iyi tabakları yapabilmek için yoğun çaba sarf etti. Eleme adayları belli oldu ve dün yarışmacıların kaderini belirleyen tabaklar jürinin beğenisine sunuldu. Şimdi eleme gecesini kaçıranlar kimin elendiğini sorguluyor.
TV8'de her gün ekrana gelen MasterChef yarışmasında dün yine eleme gecesi yaşandı. İki ayrı etapta yarışmacılar bir hafta daha yarışmada kalabilmek için mücadele etti. Günün sonunda bir kişi hayallerine veda etmek zorunda kaldı. Peki, MasterChef Türkiye'de kim elendi?
Masterchef'te kim elendi?
Tüm hafta boyunca yapılan eleme oyunlarında Gizem, Cansu, İrem, Mert, Çağlar, Sümeyye ve Hilal potaya girdi. Bu yarışmacılar ilk olarak kuşkonmazla yaratıcı bir tarif yaptılar. Bu turda Sümeyye, İrem, Gizem eleme potasından çıkarken Cansu, Hilal, Çağlar ve Mert kaderlerini belirleyen turda efor sarf ettiler.
4 isim kıyasıya bir mücadele verdi ve tabağı en az beğenilen isim Hilal oldu ve genç yarışmacı hayallerine veda etti.