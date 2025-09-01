Masterchef'te kim elendi? Hangi yarışmacı gitti?

TV8'de her gün ekrana gelen MasterChef yarışmasında dün yine eleme gecesi yaşandı. İki ayrı etapta yarışmacılar bir hafta daha yarışmada kalabilmek için mücadele etti. Günün sonunda bir kişi hayallerine veda etmek zorunda kaldı. Peki, MasterChef Türkiye'de kim elendi? 1 | 3

Masterchef'te kim elendi? Tüm hafta boyunca yapılan eleme oyunlarında Gizem, Cansu, İrem, Mert, Çağlar, Sümeyye ve Hilal potaya girdi. Bu yarışmacılar ilk olarak kuşkonmazla yaratıcı bir tarif yaptılar. Bu turda Sümeyye, İrem, Gizem eleme potasından çıkarken Cansu, Hilal, Çağlar ve Mert kaderlerini belirleyen turda efor sarf ettiler. 2 | 3