MasterChef'te Mehmet Şef ile Çağatay kavga mı etti? Çağatay elendi mi, diskalifiye mi oldu?

MasterChef'te Mehmet Şef ile Çağatay kavga mı etti?

Yeni bölümde Çağatay'ın yukarıdaki arkadaşlarıyla konuşmasına sinirlenen Mehmet Şef, Çağatay'a azar çekip "çık dışarı" diye bağırıyor. Çağatay tam gidecekken geri dönüp jüri tarafına doğru kızgın bir şekilde ilerliyor. Bu görüntülerden yola çıkarak Çağatay'ın Mehmet Şef'in üstüne yürüdüğünü düşünülüyor. Arkadaşları genç yarışmacıya engel olurken nasıl bir karar verileceği yeni bölümün yayınlanması ile birlikte belli olacak.