MasterChef'te Mehmet Şef ile Çağatay kavga mı etti? Çağatay elendi mi, diskalifiye mi oldu?
MasterChef'in yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmandaki gerilim dolu sahneler yeni bölüme damga vuracağa benziyor. Mehmet Şef'in uyarısına sinirlenen Çağatay ortalığı birbirine katarken "MasterChef'te Mehmet Şef ile Çağatay kavga mı etti" sorusu peş peşe geliyor. Öte yandan Çağatay'ın diskalifiye olup olmayacağı da büyük merak konusu olmuş durumda...
MasterChef tüm hızıyla devam ederken bu akşam yarışmacılar düelloda tüm hünerlerini sergileyecek. Yeni bölümde 14 yarışmadı hamsili pilav yaparak jüriyi etkilemeye çalışacak. Eğlenceli giden bölümde Çağatay'ın sinirlenip ortalığı birbirine katması yarışmaya gölge düşürüyor. Fragmanda Çağatay'ın Mehmet Şef',n üzerine yürüdüğü görülürken kavga çıkıp çıkmadığı araştırılıyor.
MasterChef'te Mehmet Şef ile Çağatay kavga mı etti?
Yeni bölümde Çağatay'ın yukarıdaki arkadaşlarıyla konuşmasına sinirlenen Mehmet Şef, Çağatay'a azar çekip "çık dışarı" diye bağırıyor. Çağatay tam gidecekken geri dönüp jüri tarafına doğru kızgın bir şekilde ilerliyor. Bu görüntülerden yola çıkarak Çağatay'ın Mehmet Şef'in üstüne yürüdüğünü düşünülüyor. Arkadaşları genç yarışmacıya engel olurken nasıl bir karar verileceği yeni bölümün yayınlanması ile birlikte belli olacak.
Çağatay Doğanoğlu kimdir?
MasterChef’in bu sezon yarışmacıları arasında yer alan Çağatay Doğanoğlu, 27 yaşında ve İstanbul doğumlu. Profesyonel olarak private chef olarak çalışan Doğanoğlu, İstanbul’da özel şeflik yaptıktan sonra bir dönem Afrika’da görev aldı. Liberya’daki bir madende 50 kişilik ekibe günlük yemekler hazırlayarak mesleki deneyimini farklı bir coğrafyada sürdürdü.