Meksika'da sel: 27 ölü

Meksika'da şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 27 kişi hayatını kaybetti.

Meksika'da sel: 27 ölü - Resim: 1

Meksika'nın 32 eyaletinden 31'inde yoğun yağış etkili oldu. Nehirler taşarken, sel ve heyelan meydana geldi. Yerleşim yerleri sular altında kaldı.

1 5
Meksika'da sel: 27 ölü - Resim: 2

Hidalgo eyaletindeki sivil koruma yetkilileri, 16 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti. Yetkililer en az bin ev ile yüzlerce okulun zarar gördüğünü aktardı.

2 5
Meksika'da sel: 27 ölü - Resim: 3

Puebla Eyalet Valisi Alejandro Armenta ise heyelan nedeniyle en az 9 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 kişinin de kayıp olduğunu ifade etti. Veracruz eyaletinde ise 2 kişi yaşamını yitirdi.

3 5
Meksika'da sel: 27 ölü - Resim: 4

Meksika Savunma Bakanlığı, selden etkilenen bölgeleri izlemek, mahsur kalanları tahliye etmek ve temizlik çalışmaları için 5 bin 400'den fazla personel görevlendirdi.

4 5
Meksika'da sel: 27 ölü - Resim: 5

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda, "Halka destek olmak, yolları açmak ve elektrik hizmetlerini eski haline getirmek için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

5 5