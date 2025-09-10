Mert Yazıcıoğlu felç mi geçirdi?
Ünlü oyuncu Mert Yazıcıoğlu yakın zamanda Kuruluş Osman'da yer alacak. Yeni sezon öncesi Yazıcıoğlu hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. Ünlü oyuncunu felç geçirdiği öne sürüldü. Peki bu iddia gerçek mi?
Mert Yazıcıoğlu yeni sezona hazırlanırken hakkında zaman zaman bazı iddialar ortaya atılıyor. Son iddia ise magazin dünyasında epey gündem oldu. Söylentiye göre Yazıcıoğlu felç geçirdi. İşte gerçekler...
Ünlü oyuncu yakın zamanda Kuruluş Osman'ın yeni sezonunda yer alacak. Yazıcıoğlu'nun felç geçirdiği ise gerçeği yansıtmıyor. Mert Yazıcıoğlu yıllar önce yüz felci geçirdiğini ve işe gidemediğini açıklamıştı.
