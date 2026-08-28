Otomobil fiyatına satılan Şampiyon üçüz doğurdu
Balıkesir’in Bandırma ilçesinde düzenlenen açık artırmada 1 milyon 110 bin TL’lik rekor bedelle satılan “Şampiyon” isimli Karacabey merinosu koçun ilk yavruları dünyaya geldi. İlk doğumda üçüz erkek kuzu elde edilirken, üreticiler koçtan şu ana kadar 10 sağlıklı kuzu doğduğunu ve Türkiye’nin farklı bölgelerinden yaklaşık 250 damızlık talebi aldıklarını açıkladı.
Balıkesir’de 1 milyon lirayı aşan satış fiyatıyla gündeme gelen “Şampiyon”, bu kez yavrularıyla dikkat çekti. Manyas ilçesine bağlı Eşen Mahallesi’nde 57 yıldır hayvancılıkla uğraşan Emrah ve Emre Sömer kardeşlerin işletmesine kazandırdığı Karacabey merinosu koçtan alınan ilk sonuçlar belli oldu.
Planlı çiftleştirme programına dahil edilen rekortmen koçun çiftleştiği koyunlar art arda doğurmaya başladı. Sürüdeki ilk doğumda üçüz erkek kuzu dünyaya geldi.
“Şampiyon” isimli Karacabey merinosu koç, Bandırma Koyunculuk Araştırma Enstitüsü bünyesinde gerçekleştirilen açık artırmada 1 milyon 110 bin TL’ye alıcı bulmuştu. Rekor bedelle satılan koçu Manyaslı üretici kardeşler Emrah ve Emre Sömer işletmelerine kazandırdı.
Koç daha sonra özel bölmelerde planlı çiftleştirme programına alındı. “Şampiyon”, günlük 3-4 koyunluk periyotlarla 60 gün boyunca toplam 100 Karacabey merinosu koyunla çiftleştirildi. Yapılan kontroller sonucunda 100 koyundan 96’sının gebe kaldığı belirlendi.
Üretici Emrah Sömer, koçu mart ayında satın aldıklarını ve artık sonuçlarını almaya başladıklarını söyledi. Sömer’in verdiği bilgiye göre ilk doğumda üçüz kuzular dünyaya geldi. Ardından üç ikiz ve bir tekiz doğum gerçekleşti. Böylece şu ana kadar 10 sağlıklı kuzu elde edildi.
Emrah Sömer, “Şampiyon”un yavruları için Türkiye’nin farklı bölgelerinden yaklaşık 250 damızlık talebi aldıklarını açıkladı. Kuzuların 4,5-5 aylık olmalarının ardından 15 Aralık’tan itibaren Eskişehir, Konya, Antalya, Afyonkarahisar, Ankara, Karadeniz ve doğu illerindeki yetiştiricilere gönderilmesi planlanıyor.
Üretici Emre Sömer ise açık artırmada ödenen 1 milyon 110 bin TL’nin o dönemde çok konuşulduğunu ancak koçtan beklediklerinin üzerinde verim aldıklarını söyledi. Sömer, “Verdiğimiz paraya kesinlikle değdi. Sürümüze çok kaliteli bir taze kan kazandırdık” diyerek “Şampiyon”u en iyi koyunlarıyla çiftleştirip yaklaşık üç yıl boyunca işletmede kullanmayı planladıklarını belirtti. Kaliteli damızlık hattını korumak amacıyla gelecek yıl yapılacak ihalelere de katılacaklarını ifade etti.