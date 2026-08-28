Otomobil fiyatına satılan Şampiyon üçüz doğurdu

Üretici Emre Sömer ise açık artırmada ödenen 1 milyon 110 bin TL’nin o dönemde çok konuşulduğunu ancak koçtan beklediklerinin üzerinde verim aldıklarını söyledi. Sömer, “Verdiğimiz paraya kesinlikle değdi. Sürümüze çok kaliteli bir taze kan kazandırdık” diyerek “Şampiyon”u en iyi koyunlarıyla çiftleştirip yaklaşık üç yıl boyunca işletmede kullanmayı planladıklarını belirtti. Kaliteli damızlık hattını korumak amacıyla gelecek yıl yapılacak ihalelere de katılacaklarını ifade etti.