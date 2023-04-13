Oyunculuk ve şarkıcılıktan kazandıkları yetmiyor! Farklı işlerle gelirlerini çeşitlendiren ünlüler
Zaman zaman tek bir proje ile dudak uçuklatan paralar kazandığını duyduğumuz pek çok ünlü ismin farklı işler kurarak servetlerine servet kattıklarını biliyor muydunuz? Tek işleri şarkıcılık, oyunculuk veya reklam çekimleri olmayan ünlü isimler, gelirlerini çeşitlendirmek istiyor. İşte gelirlerini katlayan ünlüler!
Sinan Akçıl
Türk besteci, müzisyen, söz yazarı ve şarkıcı Sinan Akçıl, "Makas" adı verilen güzellik salonlarının hisselerini satın aldı. Birikimini işletmecilikte değerlendiren Akçıl, güzellik sektöründen iyi para kazanıyor.
Mete Horozoğlu
Oyuncu Mete Horozoğlu, kazandığı parayı Antakya’da 150 yıllık bir konağa yatırdı. Ünlü oyuncu restore ettirdiği konağı 6 odalı bir butik otele çevirdi. "Çiçekli Konak" adını verdiği otelin işletmeciliğini ise ablaları üstlendi.
Hadise
Şarkıcılığın yanı sıra bir dönem plaj işletmeciliği de yaptığı bilinen Hadise, kısa süre önce bir giyim markası kurdu. KERT adını verdiği markasının ürünlerinin tanıtmak için birbirinden güzel pozlar veren Hadise, güzelliğiyle herkesi büyüledi.
Kıvanç Tatlıtuğ
Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, oyunculuktan kazandığı parayı gayrimenkule yatırıyor. Satın aldığı ev ve dükkânları kiraya vererek gelir elde eden Tatlıtuğ’un Bağdat Caddesi üzerinde 2 adet dükkânı var.