Oyunculuk ve şarkıcılıktan kazandıkları yetmiyor! Farklı işlerle gelirlerini çeşitlendiren ünlüler Zaman zaman tek bir proje ile dudak uçuklatan paralar kazandığını duyduğumuz pek çok ünlü ismin farklı işler kurarak servetlerine servet kattıklarını biliyor muydunuz? Tek işleri şarkıcılık, oyunculuk veya reklam çekimleri olmayan ünlü isimler, gelirlerini çeşitlendirmek istiyor. İşte gelirlerini katlayan ünlüler!

Sinan Akçıl Türk besteci, müzisyen, söz yazarı ve şarkıcı Sinan Akçıl, "Makas" adı verilen güzellik salonlarının hisselerini satın aldı. Birikimini işletmecilikte değerlendiren Akçıl, güzellik sektöründen iyi para kazanıyor. 1 | 8

Mete Horozoğlu Oyuncu Mete Horozoğlu, kazandığı parayı Antakya’da 150 yıllık bir konağa yatırdı. Ünlü oyuncu restore ettirdiği konağı 6 odalı bir butik otele çevirdi. "Çiçekli Konak" adını verdiği otelin işletmeciliğini ise ablaları üstlendi. 2 | 8

Hadise Şarkıcılığın yanı sıra bir dönem plaj işletmeciliği de yaptığı bilinen Hadise, kısa süre önce bir giyim markası kurdu. KERT adını verdiği markasının ürünlerinin tanıtmak için birbirinden güzel pozlar veren Hadise, güzelliğiyle herkesi büyüledi. 3 | 8