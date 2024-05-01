Patateste verim ve fiyat sevinci
Elverişli iklimi ve verimli topraklarıyla birçok ürünün yetiştirildiği Muğla'da turfanda patates, verimi ve fiyatıyla üreticisini sevindirdi.
Datça ilçesinde 2 bin dekar alanda hasadı yapılan turfanda patatesin son sökümleri yapılıyor.
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Yaklaşık bir aydır hasadı yapılan patates, tarım işçileri tarafından özenle toplanarak selelere konuluyor.
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Kasalanarak kamyona yüklenen patatesler, manav ve pazar tezgahlarında yerini almak üzere hallere gönderiliyor.
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Patates üreticisi Mehmet Eren, 11 yıldır ilçede turfanda patates yetiştirdiğini ve artık turfanda patatesin son hasadının yapıldığını söyledi.
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