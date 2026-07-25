Rusya’nın petrol damarlarının yarısından fazlası alarm veriyor

Kırılma sayısı yüzde 81 arttı



Rusya’da 2023 yılında 14 bin 716 petrol boru hattı kırılması kaydedildi. 2018’de bu sayı 8 bin 126 seviyesindeydi. Beş yıllık dönemde kırılma sayısı yaklaşık yüzde 81 arttı. 2019’da 10 bin 478, 2020’de 8 bin 615 ve 2021’de 9 bin 709 kırılma görüldü.

2022 yılında ise 12 bin 985 yerel petrol sızıntısı tespit edildi. Veriler, yıllık kazaların yeniden yükseliş eğilimine girdiğini gösteriyor.