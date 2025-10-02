Şifa niyetine Isabella! Üretim başladı

Pekmezin sadece bir yiyecek değil, köyümüzdeki dayanışmanın sembolü olduğunu ifade eden Ufuk Şahin, "Çocukluğumuzdan beri atalarımızdan gördüğümüz bu geleneği sürdürüyoruz. Doğal yöntemlerle yaptığımız için pekmezimiz hem lezzetli hem de şifa kaynağı oluyor" dedi.