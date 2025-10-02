Şifa niyetine Isabella! Üretim başladı
Giresun’un Bulancak ilçesinde geleneksel üzüm pekmezi üretimi başladı. Isabella üzümlerinden kaynatılan pekmez, köylüler için hem kış aylarında şifa kaynağı hem de dayanışmanın simgesi.
Giresun'un Bulancak ilçesine bağlı Kuşluhan köyünde, halk arasında 'kokulu üzüm' olarak bilinen Karadeniz'e özgü Isabella üzümlerinden geleneksel pekmez üretimi bu yıl da başladı.
Her yıl olduğu gibi köy sakinleri büyük kazanlarını kurarak üzüm pekmezi kaynatmaya koyuldu. Kış aylarında şifa niyetine tüketilmek üzere hazırlanan pekmez, köylüler için sadece bir gıda değil aynı zamanda birlik ve dayanışmanın da sembolü oldu.
Köy sakinlerinden Ufuk Şahin eşi Safiye Şahin ve yakınlarıyla birlikte bu yıl da el emeği ve sabır gerektiren üretimi sürdürdü.
Pekmezin sadece bir yiyecek değil, köyümüzdeki dayanışmanın sembolü olduğunu ifade eden Ufuk Şahin, "Çocukluğumuzdan beri atalarımızdan gördüğümüz bu geleneği sürdürüyoruz. Doğal yöntemlerle yaptığımız için pekmezimiz hem lezzetli hem de şifa kaynağı oluyor" dedi.
Pekmez kaynatma geleneğine destek veren Zeliha Sarı ise "Üzüm pekmezi köyümüzde nesilden nesile aktarılan bir miras gibi. Annelerimizden, ninelerimizden gördüğümüz gibi katkısız ve el emeğiyle hazırlıyoruz. Bu gelenek sadece soframıza değil, geçmişle bağımıza da güç katıyor" ifadelerini kullandı.
Kıymet Pul da "Pekmez yapmak kolay değil, üzümü ayıklamak, kaynatmak, karıştırmak zahmetli bir iş. Ama sonunda ortaya çıkan şifa kaynağı bütün yorgunluğumuzu unutturuyor. Kış aylarında soframızdan eksik olmuyor" diye konuştu.