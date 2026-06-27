Okullarda kopya çekme girişimi, öğrencilerin avuç içlerine not aldığı dönemlerden beri var olan bir sorun. Ancak teknoloji geliştikçe yöntemler de dijitalleşiyor. Öğrenciler artık başarı baskısıyla yapay zeka destekli akıllı gözlüklere yöneliyor. Doğu Asya'nın sınav odaklı toplumlarında bu durum ciddi bir güvenlik sorunu yaratıyor. Bir sınav, gelecekteki kariyerin kaderini belirleyebiliyor. Eğitimciler ise bu yeni tehdide karşı hazırlıksız yakalanıyor.