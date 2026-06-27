Sınavlarda yapay zeka gözlük krizi
Akıllı gözlükler sınavlarda kopya çekmek amacıyla kullanılmaya başlanınca Asya ve Avrupa ülkelerinde güvenlik denetimleri sıkılaştırıldı. Meta firmasının giyilebilir teknoloji satışları artarken eğitim kurumları sınav sistemlerini revize ediyor.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Güney Kore, Tayvan ve Çin gibi Asya ülkelerindeki eğitim kurumları, sınavlarda kopya çekmek amacıyla kullanılan yapay zeka entegrasyonlu donanımlara karşı denetimleri sıkılaştırıyor. Sınav merkezleri, öğrencilerin soruları yapay zeka modellerine aktararak yanıtları lensler üzerinden okumasını sağlayan yeni nesil teknolojiler nedeniyle güvenlik protokollerini güncelliyor. Doğu Asya'nın kariyer ve sosyal statüyü doğrudan etkileyen sınav odaklı toplumlarında eğitimciler, dijital hilelerin önüne geçmek amacıyla yeni önlemler geliştiriyor.
Okullarda kopya çekme girişimi, öğrencilerin avuç içlerine not aldığı dönemlerden beri var olan bir sorun. Ancak teknoloji geliştikçe yöntemler de dijitalleşiyor. Öğrenciler artık başarı baskısıyla yapay zeka destekli akıllı gözlüklere yöneliyor. Doğu Asya'nın sınav odaklı toplumlarında bu durum ciddi bir güvenlik sorunu yaratıyor. Bir sınav, gelecekteki kariyerin kaderini belirleyebiliyor. Eğitimciler ise bu yeni tehdide karşı hazırlıksız yakalanıyor.
Güney Kore'de geçen ay yapılan işe alım odaklı İngilizce dil yeterlilik sınavlarında iki adayın kopya çekerken yakalanması ülkede ilk resmi vaka olarak kayıtlara geçti. Güney Kore Üniversite Giriş Sınavı Yönetimi, sınav salonlarında halihazırda yasak olan elektronik cihazlar listesine yeni nesil ürünleri de eklemek üzere Eğitim Bakanlığı ve yerel eğitim ofisleri ile görüşmeler yürütüyor. Küresel pazarda akıllı gözlükler yaygınlaştıkça sınav gözetmenlerinin teknolojik takipleri zorlaşıyor.
Tayvan'da prestijli bir tıp fakültesinin giriş sınavında gözetmenler, bir adayın sınav kâğıdına olağandışı şekilde baktığını fark ederek inceleme başlattı. Görevliler, adayın kullandığı gözlük çerçevesinin aşırı ısı yaydığını tespit ederek donanıma el koydu. Tayvan'daki ilgili üniversite yönetimi, sınavlarda kullanılan akıllı gözlükler ve benzeri giyilebilir cihazlara yönelik standart uygulama prosedürlerini ve mevcut kuralları yeniden inceliyor.
Küresel çapta sınav güvenlik önlemleri artırılıyor
Ülkeler sınav salonlarında denetimlerini sıkılaştırıyor. Çin'de 10 milyondan fazla kişinin girdiği üniversite giriş sınavında tüm gözlükler kontrol edildi. Birleşik Krallık sınav denetleme kurumu, yapay zeka gözlüklerin hile riskini artırdığı konusunda uyardı. Güney Koreli yetkililer ise bakanlıkla acil görüşmeler yapıyor. Sınav odalarında elektronik cihaz kullanımı yasak olsa da gözlükler riski artırıyor.
Tayvan'daki üniversite yönetimi gözlük kullanımına dair prosedürleri gözden geçiriyor. Uzmanlara göre yakalanan vakalar buzdağının sadece görünen kısmı. Deakin Üniversitesi öğretim üyesi Thomas Corbin, tespit edilmeyen çok daha fazla vaka olduğunu belirtiyor. Yapay zeka gözlükler artık daha ince ve dikkat çekmiyor. Meta ve benzeri teknoloji devleri her yıl milyonlarca cihaz satıyor. Bu gelişme eğitimin geleceğini temelden sarsıyor.
Yapay zeka modelleri akademik başarı ortalamasını aşıyor
Hong Kong Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (HKUST) Yardımcı Doçenti Meng Zili, bir yıl önce gözetmenlik yaptığı bir sınavda şık tasarımlı bir gözlük fark etti. Yapay zeka donanımları üzerine araştırmalar yapan Meng, ticari akıllı gözlükler ürünlerinin akademik sınavlardaki başarısını ölçmek amacıyla bir deney gerçekleştirdi. Elektrik mühendisliği lisans dersi final sınavında test edilen akıllı gözlükler soruları doğrudan bağlantılı bir yapay zeka büyük dil modeline aktardı.
Lens ekranında beliren yanıtlar sayesinde sistem, 100'den fazla öğrencinin bulunduğu sınıfta en yüksek notu alan ilk 5 öğrenci arasına girdi. Söz konusu deneyde yapay zeka donanımı, sınıfın 72 olan genel not ortalamasını belirgin şekilde aşan bir başarı grafiği çizdi. Deney sonuçları, öğrencilerin sınavlar için ne kadar bilgi ezberlemesi gerektiği sorusunu yeniden gündeme taşıdı. Eğitimciler, öğrencilerin akıllı gözlükler vasıtasıyla sınav değerlendirmelerine katılmasına izin verilip verilmeyeceğini tartışıyor.
HKUST Elektrik Mühendisliği Profesörü Zhang Jun, teknolojinin gelişim hızına eğitim sistemlerinin ayak uydurmakta zorlandığını belirtti. Zhang, eğitimcilerin öğretim tarzını ve ölçme değerlendirme yöntemlerini hızla dönüştürmesi gerektiğini savundu. Üniversitelerde yaygınlaşan akıllı gözlükler akademik dürüstlük tartışmalarını alevlendiriyor. Geleneksel eğitim süreçleri, giyilebilir yapay zeka cihazlarının sunduğu operasyonel kapasite karşısında evrilmek zorunda kalıyor. Eğitim sistemlerinin mevcut sınav güvenliği yaklaşımlarını değiştirmesi gerekiyor.
Hong Kong Eğitim Üniversitesi Yapay Zeka ve Dijital Yetkinlik Eğitimi Merkezi Direktörü Profesör Kong Siu Cheung ise teknolojinin tamamen yasaklanmasının doğru bir çözüm olmadığını ifade etti. Kong, eğitim sistemlerinin öğrencilerin dününme kapasitelerini ve üstbiliş becerilerini geliştirmeye odaklanması gerektiğini söyledi. Kurum yöneticileri, öğrencilerin kendi zihinsel yeteneklerini yapay zeka sistemlerine devretmemesi gerektiğinin altını çiziyor. Giyilebilir pazardaki yeni akıllı gözlükler öğrencileri ezbercilik yerine eleştirel düşünmeye yönlendirecek yeni bir dönemi zorunlu kılıyor.