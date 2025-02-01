ŞOK 1-4 ŞUBAT 2025 AKTÜEL KATALOĞU: ŞOK'a hangi ürünler geliyor?
Merakla beklenen Şok 01-04 Şubat 2025 Aktüel Kataloğu yayımlandı. ŞOK'a tost makinesinden klimaya, buzdolabından tartıya, çamaşır makinesinden doğrayıcıya birçok yeni ürün geliyor. Ayrıca; oyuncak, gıda ve temizlik ürünleri de indirimli fiyatlarla raflardaki yerini alacak. İşte 1-4 Şubat 2025 tarihlerinde ŞOK Market'te raflardaki yerini alacak indirimli ürünler...
ŞOK 01 - 04 ŞUBAT AKTÜEL KATALOĞU
- Minkie Şık Elbiseli Bebek 99,95 TL
- Dollyland Luvlie Seyahatte 299 TL
- Sevimli Bebekler 99,95 TL
- Işıklı Müzikli Küçük Ev Aletleri 129 TL
- Boncuklu Takı Seti 79,95 TL
- Çantalı Makyaj Seti 119 TL
- Balık Seti 79,95 TL
- Acil Durum Araçları 79,95 TL
- Drift Atan Araba 149 TL
ŞOK EKSTRA ÜRÜNLER
- Altus AL 2213 G 1800 W Tost Makinesi 1.599 TL
- Finlux Fin 9000 BTU A++ R32 Duvar Tipi Klima 22.999 TL
- Nurtaş Çaycı 1.749 TL
- Altus AL 808 Sm Banyo Tartısı 399 TL
- Altus AL 375 Buzdolabı 19.999 TL
- Hoover 10 Kg Çamaşır Makinesi 15.499 TL
ŞOK 29 OCAK - 4 ŞUBAT 2025 HAFTANIN FIRSATLARI
- Siyah Zeytin 500g 79,90 TL
- Tam Yağlı Tost Peyniri 1500 g 269 TL
- Tam Yağlı Beyaz Peynir 1kg 119 TL
- Nohut 1000g 46,90 TL
- Ketçap 27,90 TL
- Domates Salçası 32,90 TL
ŞOK 29 OCAK - 4 ŞUBAT 2025 HAFTANIN FIRSATLARI
- Şampuan çeşitleri 1000 ml 69,90 TL
- Zeytinyağlı Krem 54,90 TL
- Bebek Bezi çeşitleri 116 TL
- Kireç Önleyici 112 TL
- Jel Yüzey Temizleyici 59 TL