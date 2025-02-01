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ŞOK 1-4 ŞUBAT 2025 AKTÜEL KATALOĞU: ŞOK'a hangi ürünler geliyor?

Merakla beklenen Şok 01-04 Şubat 2025 Aktüel Kataloğu yayımlandı. ŞOK'a tost makinesinden klimaya, buzdolabından tartıya, çamaşır makinesinden doğrayıcıya birçok yeni ürün geliyor. Ayrıca; oyuncak, gıda ve temizlik ürünleri de indirimli fiyatlarla raflardaki yerini alacak. İşte 1-4 Şubat 2025 tarihlerinde ŞOK Market'te raflardaki yerini alacak indirimli ürünler...

ŞOK 01 - 04 ŞUBAT AKTÜEL KATALOĞU

- Minkie Şık Elbiseli Bebek 99,95 TL

- Dollyland Luvlie Seyahatte 299 TL

- Sevimli Bebekler 99,95 TL

- Işıklı Müzikli Küçük Ev Aletleri 129 TL

- Boncuklu Takı Seti 79,95 TL

- Çantalı Makyaj Seti 119 TL

- Balık Seti 79,95 TL

- Acil Durum Araçları 79,95 TL

- Drift Atan Araba 149 TL

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ŞOK EKSTRA ÜRÜNLER

- Altus AL 2213 G 1800 W Tost Makinesi 1.599 TL

- Finlux Fin 9000 BTU A++ R32 Duvar Tipi Klima 22.999 TL

- Nurtaş Çaycı 1.749 TL

- Altus AL 808 Sm Banyo Tartısı 399 TL

- Altus AL 375 Buzdolabı 19.999 TL

- Hoover 10 Kg Çamaşır Makinesi 15.499 TL

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ŞOK 29 OCAK - 4 ŞUBAT 2025 HAFTANIN FIRSATLARI

- Siyah Zeytin 500g 79,90 TL

- Tam Yağlı Tost Peyniri 1500 g 269 TL

- Tam Yağlı Beyaz Peynir 1kg 119 TL

- Nohut 1000g 46,90 TL

- Ketçap 27,90 TL

- Domates Salçası 32,90 TL

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ŞOK 29 OCAK - 4 ŞUBAT 2025 HAFTANIN FIRSATLARI

- Şampuan çeşitleri 1000 ml 69,90 TL

- Zeytinyağlı Krem 54,90 TL

- Bebek Bezi çeşitleri 116 TL

- Kireç Önleyici 112 TL

- Jel Yüzey Temizleyici 59 TL

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