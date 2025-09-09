ŞOK 10-16 Eylül 2025 Haftanın Fırsatları Kataloğu belli oldu. ŞOK'ta çaydanlık, organizer, çelik kazanlı su sebili, bulaşık makinesi, televizyon ve pek çok gıda ürününde indirim var. Peki, ŞOK'ta başka hangi ürünler indirime giriyor? İşte ŞOK 10-16 Eylül 2025 Haftanın Fırsatları Kataloğu...