ŞOK 10-16 EYLÜL 2025 HAFTANIN FIRSATLARI KATALOĞU: ŞOK'a termosifon geliyor!
Binlerce kişinin merakla beklediği ŞOK 10-16 Eylül 2025 Haftanın Fırsatları Kataloğu açıkladı. Belirtilen tarihlerde ŞOK'ta termosifondan çamaşır makinesine, tencere setinden buharlı temizlik makinesine, ütüden döner başlıklı diş fırçasına kadar birçok ürün indirimli fiyatlarla satışa sunulacak.
ŞOK 10-16 Eylül 2025 Haftanın Fırsatları Kataloğu belli oldu. ŞOK'ta çaydanlık, organizer, çelik kazanlı su sebili, bulaşık makinesi, televizyon ve pek çok gıda ürününde indirim var. Peki, ŞOK'ta başka hangi ürünler indirime giriyor? İşte ŞOK 10-16 Eylül 2025 Haftanın Fırsatları Kataloğu...
ŞOK 10-16 EYLÜL 2025 HAFTANIN FIRSATLARI KATALOĞU
- Mis Yarım Yağılı Tost Peyniri 1000 G 195 TL
- Lio Taş Kırma Yeşil Zeytin 59.90 TL
- Mis Yoğurt Tam Yağlı 64.90 TL
ŞOK 10-16 EYLÜL 2025 HAFTANIN FIRSATLARI KATALOĞU
- Mintax Bulaşık Deterjanı 4 KG 99 TL
- Molfix Mega Paket 399 TL
- Kauçuk Saksı Çiçeği
ŞOK 10-16 EYLÜL 2025 HAFTANIN FIRSATLARI KATALOĞU
- Dankek Mekik Kek Vişneli 39.90 TL
- Hanımeller Frambuaz Soslu 3'lü 44.90 TL
- Metro 4'lü 44.90 TL
ŞOK 10-16 EYLÜL 2025 ÇARŞAMBA FIRSATLARI
- Arzum Clean Compacto Cyclone Filtreli Elektrikli Süpürge 3.499 TL
- Arzum Lungo 2'si 1 Arada Dikey Süpürge 1.799 TL
- Arzum Linda Saç Kurutma Makinesi 899 TL
- Seramik Tabanlı Ütü 999 TL
- Kreuzer Dijital Ekranlı Bluetooth Kulaklık 799 TL
ŞOK 10-16 EYLÜL 2025 ÇARŞAMBA FIRSATLARI
- 2'li Kumsal Tava Set 399 TL
- Karnıyarık Tencere 449 TL
- Kumsal Derin Tencere 449 TL
- Mutfak Çakmağı 29.95 TL
- Mutfak Makası 59.90 TL
ŞOK 10-16 EYLÜL 2025 ÇARŞAMBA FIRSATLARI
- DemirDöküm DT4 Titanium Digital 50 LT Termosifon 10.999 TL
- Awox Tron 3 Musluklu Sıcak Soğuk Çelik Kazanlı Su Sebili 4.799 TL
- Altus 10 Kg Çamaşır Makinesi 18.999 TL
- Altus Çamaşır Kurutma Makinesi 16.499 TL
HAFTANIN WİN ÜRÜNLERİ