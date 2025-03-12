ŞOK 12-18 MART 2025 AKTÜEL KATALOĞU: ŞOK'a İyonlu Saç Kurutma Makinesi Geliyor!
Binlerce kişinin merakla beklediği 12-18 Mart 2025 ŞOK Haftanın Fırsatlar Kataloğu yayımlandı. 12-18 Mart 2025 tarihlerinde ŞOK'ta iyonlu saç kurutma makinesinden klimaya, tıraş makinesinden ütü mamasına, elektrikli süpürgeden mop setine kadar birçok ürün indirimli fiyatlarla satışa sunulacak. Ayrıca; çok amaçlı kapaklı kutu, fon perde, koltuk örtüsü, terlik, şampuan, bebek bezi ve pek çok gıda ürününde de indirim var. İşte 12-18 Mart 2025 tarihlerinde ŞOK'ta raflardaki yerini alacak indirimli ürünler...
ŞOK 12-18 MART 2025 ÇARŞAMBA FIRSATLARI
- Sinbo Tıraş Makinesi 299 TL
- Silvercrest Şarjlı Saç Sakal Tıraş Makinesi 199 TL,
- Arzum Clean Compact Cyclone Süpürge 2.999 TL,
- Arzum Practical 2'si 1 Arada Dikey Elektrikli
- Süpürge 1.499 TL,
- Ütü Masası Kılıfı 79 TL,
- Carino Terra Ütü Masası 599 TL,
- Carino Bella Kurutmalık 299 TL,
- Halı Kaydırmaz 59,95 TL,
- Çubuk/Çember/Kare Havluluk 89 TL,
- 2'li Conta ve Dolap İçi Askı 29,95 TL,
- 2'li Plastik Ceket Askısı 59,95 TL,
- Mikrofiber Toz Alıcı 59,95 TL,
- 3'lü Sepetli Bulaşık Süngeri 49,95 TL,
- Sıvı Sabunluk 119 TL,
- Teleskopik Saplı Cam Mopu 79 TL,
- Hazneli Sprey El Mopu 119 TL,
- Color Pilli Temizlik Fırçası 299 TL,
- Lime 360 Spin Mop 249 TL,
- Lime Tablet Mop Set 279 TL,
- Lime Pedallı 360 Spin Mop 499 TL,
- Vileda Turbo Temizlik Seti 1.199 TL
ŞOK 12-18 MART 2025 HAFTANIN FIRSATLARI
- Hasır Sepet Büyük Boy 199 TL,
- Hasır Sepet Orta Boy 179 TL,
- Hasır Sepet Küçük Boy 159 TL,
- Jüt Çok Amaçlı Kapaklı Kutu 229 TL,
- 2'li Hasır Supla 159 TL, Kapaklı Hasır Organizer 179 TL,
- Hasır Organizer Büyük Boy 129 TL,
- Hasır Organizer Küçük Boy 119 TL,
- Jüt Kapaklı Çekmece İçi Kutu 179 TL,
- Baskılı Midi Hurç 44,95 TL,
- Baskılı Maxi Hurç 54,95 TL,
- Baskılı Mega Boy Hurç 64,95 TL,
- Baskılı Pencereli Hurç 64,95 TL,
- Mega Boy Kapaklı Kutu 129 TL,
- Baskılı Baza Altı Hurç Orta Boy 64,95 TL,
- Baskılı Baza Altı Hurç Büyük Boy 74,95 TL,
- 12 Bölmeli Çekmece Düzenleyici 49,95 TL,
- 4 Bölmeli Dolap Düzenleyici 79,95 TL,
- Çok Amaçlı Kapaklı Kutu 99,95 TL,
- Kadın/Erkek Tek Bant Terlik 119 TL,
- Kadın/Erkek Burun Kapalı Terlik 129 TL,
- Klimali Yastık 199 TL,
- Fon Perde 279 TL ve Koltuk Örtüsü 159 TL
ŞOK 12-18 MART 2025 HAFTANIN FIRSATLARI
- Lio Çizik Yeşil Zeytin S-XS (291-350) 79,90 TL
- Lio Az Tuzlu Salamura Zeytin (291-320) 109 TL
- Mis Tel Peyniri Tam Yağlı 72,50 TL
- Mis Yarım Yağlı Tost Peyniri 195 TL
- Mis Lor Peyniri 35,50 TL
- Kovandan Süzme Çiçek Balı Çıt Kapak 61,90 TL
- Mis Lokum Kıvamında Tam Yağlı Beyaz Peynir 169 TL
- Mis Pastörize Süt 34,50 TL
- Uno Anadolu Kepekli Ekmek 22 TL
- Sana Klasik Margarin 79,90 TL
- Aytaç Dana Sosis 70 TL
- Çubuk Salatalık Turşusu 99 TL
- Milka Oreo 99 TL
- Amigo Kızarmış Yer Fıstığı 22,90 TL
ŞOK 12-18 MART 2025 HAFTANIN FIRSATLARI
- Clear Şampuan Çeşitleri 99,75 TL
- Molfix Premium Bebek Bezi 335 TL
- Adam Tıraş Bıçağı 3 Bıçaklı 104,90 TL
- Adam Tıraş Bıçağı Tek Bıçaklı/Banyo 29,90 TL
- Sensodyne Beyazlatıcı Diş Macunu 97,50 TL
- Calgon Kireç Önleyici 112 TL
- Solo Peçete 59,90 TL
- Pril Bulaşık Deterjanı Limon 139 TL
- Pril Losyon Bulaşık Deterjanı 50 TL