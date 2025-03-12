  1. Dünya Gazetesi
  2. Foto Galeri
  3. Aktüel
  4. ŞOK 12-18 MART 2025 AKTÜEL KATALOĞU: ŞOK'a İyonlu Saç Kurutma Makinesi Geliyor!

ŞOK 12-18 MART 2025 AKTÜEL KATALOĞU: ŞOK'a İyonlu Saç Kurutma Makinesi Geliyor!

Binlerce kişinin merakla beklediği 12-18 Mart 2025 ŞOK Haftanın Fırsatlar Kataloğu yayımlandı. 12-18 Mart 2025 tarihlerinde ŞOK'ta iyonlu saç kurutma makinesinden klimaya, tıraş makinesinden ütü mamasına, elektrikli süpürgeden mop setine kadar birçok ürün indirimli fiyatlarla satışa sunulacak. Ayrıca; çok amaçlı kapaklı kutu, fon perde, koltuk örtüsü, terlik, şampuan, bebek bezi ve pek çok gıda ürününde de indirim var. İşte 12-18 Mart 2025 tarihlerinde ŞOK'ta raflardaki yerini alacak indirimli ürünler...

ŞOK 12-18 MART 2025 ÇARŞAMBA FIRSATLARI

- Sinbo Tıraş Makinesi 299 TL

- Silvercrest Şarjlı Saç Sakal Tıraş Makinesi 199 TL,

- Arzum Clean Compact Cyclone Süpürge 2.999 TL,

- Arzum Practical 2'si 1 Arada Dikey Elektrikli

- Süpürge 1.499 TL,

- Ütü Masası Kılıfı 79 TL, 

- Carino Terra Ütü Masası 599 TL, 

- Carino Bella Kurutmalık 299 TL, 

- Halı Kaydırmaz 59,95 TL, 

- Çubuk/Çember/Kare Havluluk 89 TL, 

- 2'li Conta ve Dolap İçi Askı 29,95 TL, 

- 2'li Plastik Ceket Askısı 59,95 TL, 

- Mikrofiber Toz Alıcı 59,95 TL, 

- 3'lü Sepetli Bulaşık Süngeri 49,95 TL, 

- Sıvı Sabunluk 119 TL, 

- Teleskopik Saplı Cam Mopu 79 TL, 

- Hazneli Sprey El Mopu 119 TL, 

- Color Pilli Temizlik Fırçası 299 TL, 

- Lime 360 Spin Mop 249 TL, 

- Lime Tablet Mop Set 279 TL, 

- Lime Pedallı 360 Spin Mop 499 TL,

- Vileda Turbo Temizlik Seti 1.199 TL

1 | 7

ŞOK 12-18 MART 2025 HAFTANIN FIRSATLARI

- Hasır Sepet Büyük Boy 199 TL,

- Hasır Sepet Orta Boy 179 TL, 

- Hasır Sepet Küçük Boy 159 TL, 

- Jüt Çok Amaçlı Kapaklı Kutu 229 TL, 

- 2'li Hasır Supla 159 TL, Kapaklı Hasır Organizer 179 TL, 

- Hasır Organizer Büyük Boy 129 TL, 

- Hasır Organizer Küçük Boy 119 TL, 

- Jüt Kapaklı Çekmece İçi Kutu 179 TL, 

- Baskılı Midi Hurç 44,95 TL, 

- Baskılı Maxi Hurç 54,95 TL,

- Baskılı Mega Boy Hurç 64,95 TL,

- Baskılı Pencereli Hurç 64,95 TL, 

- Mega Boy Kapaklı Kutu 129 TL, 

- Baskılı Baza Altı Hurç Orta Boy 64,95 TL, 

- Baskılı Baza Altı Hurç Büyük Boy 74,95 TL, 

- 12 Bölmeli Çekmece Düzenleyici 49,95 TL, 

- 4 Bölmeli Dolap Düzenleyici 79,95 TL, 

- Çok Amaçlı Kapaklı Kutu 99,95 TL, 

- Kadın/Erkek Tek Bant Terlik 119 TL, 

- Kadın/Erkek Burun Kapalı Terlik 129 TL, 

- Klimali Yastık 199 TL, 

- Fon Perde 279 TL ve Koltuk Örtüsü 159 TL

2 | 7

ŞOK 12-18 MART 2025 HAFTANIN FIRSATLARI

- Lio Çizik Yeşil Zeytin S-XS (291-350) 79,90 TL

- Lio Az Tuzlu Salamura Zeytin (291-320) 109 TL

- Mis Tel Peyniri Tam Yağlı 72,50 TL

- Mis Yarım Yağlı Tost Peyniri 195 TL

- Mis Lor Peyniri 35,50 TL

- Kovandan Süzme Çiçek Balı Çıt Kapak 61,90 TL

- Mis Lokum Kıvamında Tam Yağlı Beyaz Peynir 169 TL

- Mis Pastörize Süt 34,50 TL

- Uno Anadolu Kepekli Ekmek 22 TL

- Sana Klasik Margarin 79,90 TL

- Aytaç Dana Sosis 70 TL

- Çubuk Salatalık Turşusu 99 TL

- Milka Oreo 99 TL

- Amigo Kızarmış Yer Fıstığı 22,90 TL

3 | 7

ŞOK 12-18 MART 2025 HAFTANIN FIRSATLARI

- Clear Şampuan Çeşitleri 99,75 TL

- Molfix Premium Bebek Bezi 335 TL

- Adam Tıraş Bıçağı 3 Bıçaklı 104,90 TL

- Adam Tıraş Bıçağı Tek Bıçaklı/Banyo 29,90 TL

- Sensodyne Beyazlatıcı Diş Macunu 97,50 TL

- Calgon Kireç Önleyici 112 TL

- Solo Peçete 59,90 TL

- Pril Bulaşık Deterjanı Limon 139 TL

- Pril Losyon Bulaşık Deterjanı 50 TL

4 | 7