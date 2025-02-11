ŞOK 12-18 ŞUBAT 2025 HAFTANIN FIRSATLARI KATALOĞU: ŞOK'a Isıtıcı Geliyor!
Binlerce kişinin merakla beklediği ŞOK 12-18 Şubat 2025 Haftanın Fırsatları Kataloğu yayımlandı. 12-18 Şubat 2025 tarihlerinde ŞOK'a, hava temizleyicisinden dikey şarjlı süpürgeye, ısıtıcıdan çamaşır kurutma makinesine, banyo baskülünden bambu çamaşır sepetine kadar birçok ürün indirimli fiyatlarla satışa sunulacak. Ayrıca; ütü, banyo paspası, zeytin, peynir, şampuan, deterjan, bebek bakım ürünleri ve çocuk devam sütü çeşitlerinde de indirim var. İşte 12-18 Şubat 2025 tarihlerinde ŞOK'ta indirimli fiyatlarla satışa sunulacak ürünler...
ŞOK 12-18 ŞUBAT 2025 ÇARŞAMBA FIRSATLARI
- ArzumMagiclean Power Dikey Şarjlı Süpürge: 6.799 TL,
- Arzum Steampro Ütü 1.299 TL,
- Arzum Nuvo Saç Kurutma Makinesi 899 TL,
- Sinbo Dikey Şarjlı Süpürge 3.599 TL,
- Sinbo Banyo Baskülü 219 TL,
- Kreuzer Akıllı Dijital Banyo Baskülü 259 TL,
- Yui Şarjlı Giysi Yünü Temizleme Makinesi 349 TL,
- Yui Buharlı Temizlik Makinesi 2.899 TL,
- Forever 4 in 1 Pilli Banyo Süngeri 439 TL,
- Color 4 in 1 Pilli Temizlik Fırçası 299 TL,
- İp Saplı Banyo Organizeri 169 TL,
- Banyo Köşe Rafı 199 TL,
- Fonksiyonel Batarya Ucu 49,95 TL,
- Easy-Roll Kağıt Havlu 199 TL,
- Ayaklı Yedekli Tuvalet Kağıtlığı 249 TL,
- Umie Sensörlü Sıvı Sabunluk 349 TL,
- Turbo Pervaneli 5 Fonksiyonlu Duş Başlığı Seti 149 TL,
- 4 Fonksiyonlu Platin Mafsallı Duş Başlığı 64,95 TL,
- Klozet Fırça Seti 32,95 TL,
- Starplus Temileme Fırçası 32,95 TL,
- Starplus Temizleme Fırçası 32,95 TL,
- Faraşlı Süpürge 32,95 TL,
- Metaltex İki Katlı Banyo Köşe Rafı 269 TL,
- Metaltex Asılabilir 2 Katlı Banyo Rafı 249 TL
ŞOK 12-18 ŞUBAT 2025 ÇARŞAMBA FIRSATLARI
- Bambu Kapaklı Dikdörtgen Çamaşır Sepeti 499 TL,
- Bambu Kapaklı Silindir Çamaşır Sepeti 449 TL,
- Bambu Kapaklı Organizer 299 TL,
- 2'li Bambu Organizer Sepet 349 TL,
- 3'lü Bambu Organizer Sepet 349 TL,
- Kirli Çamaşır Sepeti 299 TL,
- Köşeli Sele 149 TL,
- Çöp Kovası 79,95 TL,
- Yüz Havlusu 119 TL,
- El Havlusu 39,95 TL,
- 2'li Emboss Banyo Paspas Seti 259 TL,
- Kadın / Erkek Terlik 99,95 TL,
- Ayarlanabilir Ayakkabı Rampası 19,95 TL,
- Ayakkabı Yıkama Filesi 34,95 TL,
- Çok Amaçlı Spa Matı 99,95 TL,
- Havlu Bone 49,95 TL,
- Tekerlekli Pazar Arabası 169 TL,
- Sütyen yıkama Topu 39,95 TL,
- Desenli Cam Kokusuz Küllük 39,95 TL
ŞOK 12-18 ŞUBAT 2025 HAFTANIN FIRSATLARI
- Lio Siyah Zeytin Kuru Sele (351-380): 99 TL
- Mis Tam Yağlı 3 Dilim İnek Peyniri: 127 TL
- Anadolu Mutfağı Yeşil Mercimek: 54,50 TL
- Altınkılıç Gurme Eski Kaşar Peyniri: 99 TL
- Uno Kakaolu Pastaban 3 Kat: 82,50 TL
- Karmen 3 Kat Tat Gofret 10'lu: 40 TL
- Mis Bakraçlık Süt Tam Yağlı: 35,50 TL
- Ülker Çizi Çıtır Çeşitleri: 29,95 TL
- Garnitür Konservesi: 19,90 TL
- Ülker Biskrem Rulo: 19,50 TL
- Burn Şeftali Aromalı Şekersiz Enerji İçeceği: 20 TL
ŞOK 12-18 ŞUBAT 2025 HAFTANIN FIRSATLARI
- Elseve Hydra Şampuan: 99,90 TL
- Elseve Hydra Sıvı Saç Serumu: 135 TL
- Pia Saç Fırçası Çeşitleri: 129 TL
- Sevgililer Günü Çiçek Aranjman: 149 TL
- Palette Saç Boyası Çeşitleri: 89,90 TL
- Note Nude Ruj: 89 TL
- Mon Amour Super Size Maskara: 99 TL
- Celenes Arındırıcı ve Canlandırıcı Tonik: 119 TL
- Note BB Krem +Concealler Mini Set: 109 TL
- Rebul 50 ml Edt + 150 ml Deodorant Seti: 179 TL
- Lady Club & Adam Roll On Çeşitleri: 44,90 TL
- Okey Extra Zevk: 107 TL