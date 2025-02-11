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  4. ŞOK 12-18 ŞUBAT 2025 HAFTANIN FIRSATLARI KATALOĞU: ŞOK'a Isıtıcı Geliyor!

ŞOK 12-18 ŞUBAT 2025 HAFTANIN FIRSATLARI KATALOĞU: ŞOK'a Isıtıcı Geliyor!

Binlerce kişinin merakla beklediği ŞOK 12-18 Şubat 2025 Haftanın Fırsatları Kataloğu yayımlandı. 12-18 Şubat 2025 tarihlerinde ŞOK'a, hava temizleyicisinden dikey şarjlı süpürgeye, ısıtıcıdan çamaşır kurutma makinesine, banyo baskülünden bambu çamaşır sepetine kadar birçok ürün indirimli fiyatlarla satışa sunulacak. Ayrıca; ütü, banyo paspası, zeytin, peynir, şampuan, deterjan, bebek bakım ürünleri ve çocuk devam sütü çeşitlerinde de indirim var. İşte 12-18 Şubat 2025 tarihlerinde ŞOK'ta indirimli fiyatlarla satışa sunulacak ürünler...

ŞOK 12-18 ŞUBAT 2025 ÇARŞAMBA FIRSATLARI

- ArzumMagiclean Power Dikey Şarjlı Süpürge: 6.799 TL,

- Arzum Steampro Ütü 1.299 TL, 

- Arzum Nuvo Saç Kurutma Makinesi 899 TL, 

- Sinbo Dikey Şarjlı Süpürge 3.599 TL,

- Sinbo Banyo Baskülü 219 TL,

- Kreuzer Akıllı Dijital Banyo Baskülü 259 TL, 

- Yui Şarjlı Giysi Yünü Temizleme Makinesi 349 TL, 

- Yui Buharlı Temizlik Makinesi 2.899 TL, 

- Forever 4 in 1 Pilli Banyo Süngeri 439 TL, 

- Color 4 in 1 Pilli Temizlik Fırçası 299 TL,

- İp Saplı Banyo Organizeri 169 TL, 

- Banyo Köşe Rafı 199 TL, 

- Fonksiyonel Batarya Ucu 49,95 TL, 

- Easy-Roll Kağıt Havlu 199 TL, 

- Ayaklı Yedekli Tuvalet Kağıtlığı 249 TL, 

- Umie Sensörlü Sıvı Sabunluk 349 TL, 

- Turbo Pervaneli 5 Fonksiyonlu Duş Başlığı Seti 149 TL,

- 4 Fonksiyonlu Platin Mafsallı Duş Başlığı 64,95 TL,

- Klozet Fırça Seti 32,95 TL, 

- Starplus Temileme Fırçası 32,95 TL, 

- Starplus Temizleme Fırçası 32,95 TL, 

- Faraşlı Süpürge 32,95 TL, 

- Metaltex İki Katlı Banyo Köşe Rafı 269 TL,

- Metaltex Asılabilir 2 Katlı Banyo Rafı 249 TL

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ŞOK 12-18 ŞUBAT 2025 ÇARŞAMBA FIRSATLARI

- Bambu Kapaklı Dikdörtgen Çamaşır Sepeti 499 TL,

- Bambu Kapaklı Silindir Çamaşır Sepeti 449 TL, 

- Bambu Kapaklı Organizer 299 TL, 

- 2'li Bambu Organizer Sepet 349 TL, 

- 3'lü Bambu Organizer Sepet 349 TL, 

- Kirli Çamaşır Sepeti 299 TL, 

- Köşeli Sele 149 TL,

- Çöp Kovası 79,95 TL, 

- Yüz Havlusu 119 TL,

- El Havlusu 39,95 TL,

- 2'li Emboss Banyo Paspas Seti 259 TL, 

- Kadın / Erkek Terlik 99,95 TL, 

- Ayarlanabilir Ayakkabı Rampası 19,95 TL, 

- Ayakkabı Yıkama Filesi 34,95 TL, 

- Çok Amaçlı Spa Matı 99,95 TL, 

- Havlu Bone 49,95 TL, 

- Tekerlekli Pazar Arabası 169 TL, 

- Sütyen yıkama Topu 39,95 TL,

- Desenli Cam Kokusuz Küllük 39,95 TL

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ŞOK 12-18 ŞUBAT 2025 HAFTANIN FIRSATLARI

- Lio Siyah Zeytin Kuru Sele (351-380): 99 TL

- Mis Tam Yağlı 3 Dilim İnek Peyniri: 127 TL

- Anadolu Mutfağı Yeşil Mercimek: 54,50 TL

- Altınkılıç Gurme Eski Kaşar Peyniri: 99 TL

- Uno Kakaolu Pastaban 3 Kat: 82,50 TL

- Karmen 3 Kat Tat Gofret 10'lu: 40 TL

- Mis Bakraçlık Süt Tam Yağlı: 35,50 TL

- Ülker Çizi Çıtır Çeşitleri: 29,95 TL

- Garnitür Konservesi: 19,90 TL

- Ülker Biskrem Rulo: 19,50 TL

- Burn Şeftali Aromalı Şekersiz Enerji İçeceği: 20 TL

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ŞOK 12-18 ŞUBAT 2025 HAFTANIN FIRSATLARI

- Elseve Hydra Şampuan: 99,90 TL

- Elseve Hydra Sıvı Saç Serumu: 135 TL

- Pia Saç Fırçası Çeşitleri: 129 TL

- Sevgililer Günü Çiçek Aranjman: 149 TL

- Palette Saç Boyası Çeşitleri: 89,90 TL

- Note Nude Ruj: 89 TL

- Mon Amour Super Size Maskara: 99 TL

- Celenes Arındırıcı ve Canlandırıcı Tonik: 119 TL

- Note BB Krem +Concealler Mini Set: 109 TL

- Rebul 50 ml Edt + 150 ml Deodorant Seti: 179 TL

- Lady Club & Adam Roll On Çeşitleri: 44,90 TL

- Okey Extra Zevk: 107 TL

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