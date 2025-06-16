ŞOK 14-17 HAZİRAN 2025 AKTÜEL KATALOĞU: ŞOK'a vantilatör geliyor!
ŞOK 14-17 Haziran 2025 Aktüel Kataloğunda indirime girecek ürünler belli oldu. Bu haftaki kampanyada vantilatör, piknik sandalyesi, katlanır kamp masası, termos, minderli piknik seti ve masa örtüsü gibi pek çok ürün bulunuyor.
ŞOK 14-17 Haziran 2025 Aktüel Kataloğuna göre, termal piknik çantası, desenli termos çanta, pompalı termos, katlanır alüminyum masa, kamp sandalyesi gibi birçok ürün indirimli olarak satışa sunulacak.
İşte ŞOK 14-17 Haziran 2025 Aktüel Kataloğu...
ŞOK 14-17 HAZİRAN 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Sinbo Vantilatör 899 TL
- Plaj/Piknik Sandalyesi 299 TL
- Kamp Taburesi 99,95 TL
- Katlanır Kare Kamp Masası 499 TL
- Kamp Termos 999 TL
- Buz Aküsü 18,50 TL
- Silindir Model Termal Piknik Çantası 129 TL
- Yemek Termosu 469 TL
- Desenli Termos Çanta 199 TL
- Minderli Piknik Seti 199 TL
- Ekose Masa Örtüsü 75 TL
25 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERDE
- Palmolive Duş Çeşitleri 80 TL
- Bingo Konsantre Yumuşatıcı Çeşitleri 69 TL
- Papia Biocare Tuvalet Kağıdı 95 TL
- Ülker Çokokrem 650 g 119 TL