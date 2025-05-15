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ŞOK 14-20 MAYIS 2025 AKTÜEL KATALOĞU: ŞOK'a valiz geliyor!

Merakla beklenen ŞOK 14-20 Mayıs 2025 Aktüel Kataloğu yayımlandı. 14-20 Mayıs 2025 tarihlerinde ŞOK'ta valizden çift kişilik pikeye, örme perdeden piknik hasırına, sineklikten soğuk buharlı usb fana kadar birçok ürün indirimli fiyatlarla satışa sunulacak.

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ŞOK 14-20 MAYIS 2025 AKTÜEL KATALOĞU: ŞOK'a valiz geliyor! - Resim: 1

Binlerce kişinin merakla beklediği ŞOK 14-20 Mayıs 2025 Aktüel Kataloğu yayımlandı. 14-20 Mayıs 2025 tarihlerinde ŞOK'ta çift kişilik pike, kamp lambası, terlik, mum efektli meşale ve pek çok gıda ürününde indirim var. İşte 14-20 Mayıs 2025 tarihlerinde ŞOK'ta raflardaki yerini alacak indirimli ürünler...

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ŞOK 14-20 MAYIS 2025 AKTÜEL KATALOĞU: ŞOK'a valiz geliyor! - Resim: 2

ŞOK 14-20 MAYIS 2025 AKTÜEL KATALOĞU

- Çift Kişilik Pike 349 TL,

- Tek Kişilik Pike 299 TL, 

- Tek Kişilik Lastikli Penye Çarşaf 149 TL, 

- Çift Kişilik Lastikli Penye Çarşaf 189 TL, 

- Koltuk Örtüsü 149 TL, 

- Klimalı Yastık 199 TL, 

- Kadın Pijama Takımı 349 TL, 

- Kadın / Erkek Terlik 129 TL,

- Fon Perde 249 TL, 

- Güneşlik 199 TL, 

- Örme Perde 199 TL, 

- Piknik Hasırı 299 TL, 

- Büyük Boy Valiz 799 TL, 

- Orta Boy Valiz 699 TL

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ŞOK 14-20 MAYIS 2025 AKTÜEL KATALOĞU: ŞOK'a valiz geliyor! - Resim: 3

ŞOK 14-20 MAYIS 2025 AKTÜEL KATALOĞU

- Asonic İki Ledli Sinek Öldürücü 399 TL,

- Sinek Öldürücü Raket 119 TL, 

- Petrix Soğuk Buharlı Usb Fan 399 TL, 

- Petrix Solar Mum Efektli Meşale 119 TL, 

- Tek Kanat Sineklik 50 TL, 

- Çift Kanat Sineklik 59,95 TL,

- Ledolet Kamp Lambası 169 TL,

- Off-Road Araç 799 TL, 

- Uzaktan Kumandalı Ekskavatör 599 TL, 

- Dollyland Minkie Prensesin Rüya Şatosu 399 TL, 

- Pilli Hareketli Dinazor 199 TL, 

- Metal Grafiti Yarış Arabası 59,95 TL, 

- Dino İtfaiye Araçları 129 TL, 

- Cupcake Dondurma Blok Çeşitleri 149 TL

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ŞOK 14-20 MAYIS 2025 AKTÜEL KATALOĞU: ŞOK'a valiz geliyor! - Resim: 4

ŞOK 14-20 MAYIS 2025 AKTÜEL KATALOĞU

- Bebelac Çocuk Devam Sütü Çeşitleri 439 TL,

- Famillia Natural Tuvalet Kağıdı 40'lı 235 TL

- Mintax Yoğun Çamaşır Suyu 4000 ml 89 TL

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