ŞOK 14-20 MAYIS 2025 AKTÜEL KATALOĞU: ŞOK'a valiz geliyor!
Merakla beklenen ŞOK 14-20 Mayıs 2025 Aktüel Kataloğu yayımlandı. 14-20 Mayıs 2025 tarihlerinde ŞOK'ta valizden çift kişilik pikeye, örme perdeden piknik hasırına, sineklikten soğuk buharlı usb fana kadar birçok ürün indirimli fiyatlarla satışa sunulacak.
Binlerce kişinin merakla beklediği ŞOK 14-20 Mayıs 2025 Aktüel Kataloğu yayımlandı. 14-20 Mayıs 2025 tarihlerinde ŞOK'ta çift kişilik pike, kamp lambası, terlik, mum efektli meşale ve pek çok gıda ürününde indirim var. İşte 14-20 Mayıs 2025 tarihlerinde ŞOK'ta raflardaki yerini alacak indirimli ürünler...
ŞOK 14-20 MAYIS 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Çift Kişilik Pike 349 TL,
- Tek Kişilik Pike 299 TL,
- Tek Kişilik Lastikli Penye Çarşaf 149 TL,
- Çift Kişilik Lastikli Penye Çarşaf 189 TL,
- Koltuk Örtüsü 149 TL,
- Klimalı Yastık 199 TL,
- Kadın Pijama Takımı 349 TL,
- Kadın / Erkek Terlik 129 TL,
- Fon Perde 249 TL,
- Güneşlik 199 TL,
- Örme Perde 199 TL,
- Piknik Hasırı 299 TL,
- Büyük Boy Valiz 799 TL,
- Orta Boy Valiz 699 TL
ŞOK 14-20 MAYIS 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Asonic İki Ledli Sinek Öldürücü 399 TL,
- Sinek Öldürücü Raket 119 TL,
- Petrix Soğuk Buharlı Usb Fan 399 TL,
- Petrix Solar Mum Efektli Meşale 119 TL,
- Tek Kanat Sineklik 50 TL,
- Çift Kanat Sineklik 59,95 TL,
- Ledolet Kamp Lambası 169 TL,
- Off-Road Araç 799 TL,
- Uzaktan Kumandalı Ekskavatör 599 TL,
- Dollyland Minkie Prensesin Rüya Şatosu 399 TL,
- Pilli Hareketli Dinazor 199 TL,
- Metal Grafiti Yarış Arabası 59,95 TL,
- Dino İtfaiye Araçları 129 TL,
- Cupcake Dondurma Blok Çeşitleri 149 TL
ŞOK 14-20 MAYIS 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Bebelac Çocuk Devam Sütü Çeşitleri 439 TL,
- Famillia Natural Tuvalet Kağıdı 40'lı 235 TL
- Mintax Yoğun Çamaşır Suyu 4000 ml 89 TL