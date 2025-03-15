ŞOK 15-18 MART 2025 AKTÜEL KATALOĞU: ŞOK'ta hangi ürünler indirimli?
Merakla beklenen ŞOK 15-18 Mart 2025 Aktüel Kataloğu yayımlandı. 15-18 Mart 2025 tarihlerinde ŞOK'ta tavan boyasından duş başlığı setine, akım korumalı prizden saplı ruloya kadar birçok ürün indirimli fiyatlarla satışa sunulacak. Ayrıca, ŞOK'ta mart ayı boyunca 100 üründe geçenin senenin mart fiyatları geçerli olacak. İşte 15-18 Mart 2025 tarihlerinde ŞOK'ta raflardaki yerini alacak indirimli ürünler...
ŞOK 15-18 MART 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Polisan Quartz Tavan Boyası - 399 TL
- Polisan Quartz İç Cephe Boyası Kumsal Beji /
- Marjinal Gri - 299 TL
- İzmir Fırça Saplı Rulo - 69,95 TL
- Luiza Merdiven - 849 TL
- Saplı Rulo - 34,95 TL
- Plastik Saplı Kestirme Fırça - 24,95 TL
- Boss Tape Tüylü Bez Elektrik Bandı - 49,95 TL
- Boss Tape Duct Tape-Tamir Bandı Gri - 24,95 TL
- Boss Tape Nano Bant Magic Tape - 29,95 TL
- Magnet Bandı - 49,95 TL
- Boss Tape Luiza Merdiven 3+1 - 599 TL
- Boss Tape Hazır Ebat Montaj Bandı - 19,95 TL
- Boss Tape Merdiven Su Bariyeri - 89,95 TL
- Silvercrest Akım Korumalı Priz - 219 TL
- Duş Başlığı Seti - 69,95 TL
- Masajlı Duş Başlığı Seti - 139 TL
MART FIRSATLARI
ŞOK'ta mart ayı boyunca 100 üründe geçenin senenin mart fiyatları geçerli.
MART FIRSATLARI
ŞOK'ta mart ayı boyunca 100 üründe geçenin senenin mart fiyatları geçerli.