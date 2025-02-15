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  4. ŞOK 15-18 ŞUBAT 2025 AKTÜEL KATALOĞU YAYIMLANDI: ŞOK'a Televizyon Geliyor!

ŞOK 15-18 ŞUBAT 2025 AKTÜEL KATALOĞU YAYIMLANDI: ŞOK'a Televizyon Geliyor!

Merakla beklenen ŞOK 15-18 Şubat Aktüel Kataloğu yayımlandı. ŞOK'ta 15-18 Şubat 2025 tarihlerinde televizyondan led ışıklı aynaya, makyaj aynasından kitaba kadar birçok ürün indirimli fiyatlarla satışa sunulacak. Ayrıca; barbie çeşitleri, uzaktan kumandalı kamyonet, kaykay ve ayakkabı paketleri de indirimli fiyatlarla raflardaki yerini aldı. 25 TL ve üzeri alışverişlerde de bazı ürünler indirimli. İşte 15-18 Şubat 2025 tarihlerinde ŞOK'ta satışa sunulan indirimli ürünler...

ŞOK 15-18 ŞUBAT 2025 HAFTA SONU FIRSATLARI

- Skytech 65' QLed Google Tv: 20.999 TL, 

- Skytech 55' QLed Google Tv: 15.999 TL,

- Skytech 50' QLed Google Tv 13.499 TL,

- 4 Ledli Makyaj Aynası 349 TL, 

- Ledli Katlanır Işıklı Ayna 119 TL, 

- Kalp Şekil Led Işıklı Ayna 189 TL,

- Kulaklı Led Işıklı Ayna 189 TL

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ŞOK 15-18 ŞUBAT 2025 HAFTA SONU FIRSATLARI

- Niloya Bebek ve Tospik: 599 TL, 

- Melisa ve Bebeği: 199 TL, 

- Melisa'nın Fırını: 119 TL,

- Melisa'nın Çamaşır Makinesi: 119 TL, 

- Barbie Bebek Bakıcı Seti: 349 TL, 

- Barbie PırıltılıBebekler: 219 TL, 

- Boncuklu Takı Seti 79,95 TL,

- Süpermarket Kasası: 399 TL,

- Uzaktan Kumandalı Kamyonet: 499 TL, 

- Kukuli Kitap Çeşitleri: 49,95 TL, 

- Hot Wheels Fırlatma Seti: 199 TL, 

- Hot Wheels Üçlü Arabalar: 219 TL, 

- Hot Wheels Özel Temalı Arabalar Serisi Ultra Hots: 129 TL,

- Hot Wheels Skate Parmak Kaykay Ayakkabı Paketleri: 129 TL

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25 TL ve ÜZERİ ALIŞVERİŞLERDE İNDİRİM

ŞOK'ta 15-18 Şubat 2025 tarihlerinde 25 TL ve üzeri alışverişlerde bazı ürünler indirimli:

- 350 ml Dove Yoğun Onarıcı Şampuan: 75 TL, 

- 60 gram Nestle Classic Çeşitleri: 27 TL, 

- 10'lu Nescafe Çeşitleri: 49 TL, 

- Molped Yoğun Koruma 60’lı / Supernight Gece 22’li: 65 TL,

- 1025 ml Cif Ultra Sprey Anında Etki: 54 TL

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