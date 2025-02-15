ŞOK 15-18 ŞUBAT 2025 AKTÜEL KATALOĞU YAYIMLANDI: ŞOK'a Televizyon Geliyor!
Merakla beklenen ŞOK 15-18 Şubat Aktüel Kataloğu yayımlandı. ŞOK'ta 15-18 Şubat 2025 tarihlerinde televizyondan led ışıklı aynaya, makyaj aynasından kitaba kadar birçok ürün indirimli fiyatlarla satışa sunulacak. Ayrıca; barbie çeşitleri, uzaktan kumandalı kamyonet, kaykay ve ayakkabı paketleri de indirimli fiyatlarla raflardaki yerini aldı. 25 TL ve üzeri alışverişlerde de bazı ürünler indirimli. İşte 15-18 Şubat 2025 tarihlerinde ŞOK'ta satışa sunulan indirimli ürünler...
ŞOK 15-18 ŞUBAT 2025 HAFTA SONU FIRSATLARI
- Skytech 65' QLed Google Tv: 20.999 TL,
- Skytech 55' QLed Google Tv: 15.999 TL,
- Skytech 50' QLed Google Tv 13.499 TL,
- 4 Ledli Makyaj Aynası 349 TL,
- Ledli Katlanır Işıklı Ayna 119 TL,
- Kalp Şekil Led Işıklı Ayna 189 TL,
- Kulaklı Led Işıklı Ayna 189 TL
ŞOK 15-18 ŞUBAT 2025 HAFTA SONU FIRSATLARI
- Niloya Bebek ve Tospik: 599 TL,
- Melisa ve Bebeği: 199 TL,
- Melisa'nın Fırını: 119 TL,
- Melisa'nın Çamaşır Makinesi: 119 TL,
- Barbie Bebek Bakıcı Seti: 349 TL,
- Barbie PırıltılıBebekler: 219 TL,
- Boncuklu Takı Seti 79,95 TL,
- Süpermarket Kasası: 399 TL,
- Uzaktan Kumandalı Kamyonet: 499 TL,
- Kukuli Kitap Çeşitleri: 49,95 TL,
- Hot Wheels Fırlatma Seti: 199 TL,
- Hot Wheels Üçlü Arabalar: 219 TL,
- Hot Wheels Özel Temalı Arabalar Serisi Ultra Hots: 129 TL,
- Hot Wheels Skate Parmak Kaykay Ayakkabı Paketleri: 129 TL
25 TL ve ÜZERİ ALIŞVERİŞLERDE İNDİRİM
ŞOK'ta 15-18 Şubat 2025 tarihlerinde 25 TL ve üzeri alışverişlerde bazı ürünler indirimli:
- 350 ml Dove Yoğun Onarıcı Şampuan: 75 TL,
- 60 gram Nestle Classic Çeşitleri: 27 TL,
- 10'lu Nescafe Çeşitleri: 49 TL,
- Molped Yoğun Koruma 60’lı / Supernight Gece 22’li: 65 TL,
- 1025 ml Cif Ultra Sprey Anında Etki: 54 TL