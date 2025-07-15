ŞOK 16-22 TEMMUZ 2025 AKTÜEL KATALOĞU: ŞOK'a oturma takımı geliyor!
ŞOK 16-22 Temmuz 2025 Aktüel Kataloğu belli oldu. Belirtilen tarihlerde ŞOK'ta balkon seti oturma takımı, köşe takımı, klimalı yastık, ankastre set, Türk kahvesi makinesi, cam su ısıtıcı, çok amaçlı dolap ve pek çok gıda ürününde indirim var. İşte ŞOK'ta 16-22 Temmuz tarihlerinde geçerli olacak indirimli ürünlerin tam listesi ve fiyatları...
ŞOK, 16-22 Temmuz 2025 tarihlerinde geçerli olacak indirim kataloğunu yayımladı. 16-22 Temmuz 2025 tarihlerinde ŞOK'ta deterjan, tuvalet kağıdı, içecek, gıda ürünleri, ocak, mini fırın, çarşaf, termos, ana kucağı, lambader gibi pek çok ürün satışta olacak.
Peki, ŞOK'ta başka hangi ürünler indirimde? İşte indirimli ürünler ve fiyatları...
ŞOK 16-22 TEMMUZ 2025 HAFTANIN FIRSATLARI
- Mis Yarım Yağlı Tost peyniri 1000 G 195 TL
- Mis Süzme Yoğurt 900 G 84.50 TL
- Anadolu Mutfağı Basmati Pirinç 1 KG 57.50 TL
- Danone Laktozsuz Süt 1 L 39.50 TL
- Namet Dana Kangal Sucuk 200 G 235 TL
ŞOK 16-22 TEMMUZ 2025 HAFTANIN FIRSATLARI
- Dp Biberiye Şampuan 119 TL
- Ledli Güneş Ayna 449 TL
- Aqua Bambu Kağıt Havlu 149 TL
- Tursil Jel Deterjan 33 Yıkama 139 TL
- Mintax Yoğun Çamaşır Suyu 1 L 31.50 TL
ŞOK 16-22 TEMMUZ 2025 HAFTANIN FIRSATLARI
- Saka Su 5 L 29.90 TL
- Fanta Portakal 1 L 35.90 TL
- Dimes Buzz Lime Böğürtlen 1 L 39.90 TL