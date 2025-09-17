ŞOK 17-23 Eylül 2025 Haftanın Fırsatları Kataloğu belli oldu. 17-23 Eylül 2025 tarihlerinde ŞOK Marketlerde tavan boyası, saplı rulo, tornavida seti, sprey boya, merdiven, boyam kitabı, puzzle ve birçok yiyecek-içecek ürününde indirim var. Peki, ŞOK'ta başka hangi ürünler indirime girecek? İşte ŞOK 17-23 Eylül 2025 Haftanın Fırsatları Kataloğu...