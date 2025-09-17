ŞOK 17-23 EYLÜL 2025 AKTÜEL KATALOĞU: ŞOK'a iç cephe boyası geliyor!
Binlerce kişinin merakla beklediği ŞOK 17-23 Eylül 2025 Haftanın Fırsatları Kataloğu yayımlandı. Belirtilen tarihlerde ŞOK'ta iç cephe boyasından takım çantasına, eviye borusundan duş başlığı setine, oyuncaktan pek çok gıda ürününe kadar birçok ürün indirimli fiyatlarla satışa sunulacak. Peki, ŞOK'ta başka hangi ürünler indirime girecek?
ŞOK 17-23 Eylül 2025 Haftanın Fırsatları Kataloğu belli oldu. 17-23 Eylül 2025 tarihlerinde ŞOK Marketlerde tavan boyası, saplı rulo, tornavida seti, sprey boya, merdiven, boyam kitabı, puzzle ve birçok yiyecek-içecek ürününde indirim var. Peki, ŞOK'ta başka hangi ürünler indirime girecek? İşte ŞOK 17-23 Eylül 2025 Haftanın Fırsatları Kataloğu...
ŞOK 17-23 EYLÜL 2025 HAFTANIN FIRSATLARI
- Dalan Şampuan Çeşitleri 49 TL
- Aptamil Çocuk Devam Sütü Çeşitleri 239 TL
- Aqua Bambu Tuvalet Kağıdı 40'lı 229 TL
ŞOK 17-23 EYLÜL 2025 HAFTANIN FIRSATLARI
- Mis Homojenize Yoğurt 5 KG 159 TL
- Mis Tam Yağlı Kaşar Peyniri 500 G 149 TL
- Namet Soslu Pişmiş Döner 129 TL
ŞOK 17-23 EYLÜL 2025 HAFTANIN FIRSATLARI
- Polisan Quartz Tavan Boyası 499 TL
- Çok Amaçlı Yağlayıcı Sprey 50 TL
- Sprey Vernik 39.95 TL
- Saplı Rulo 39.95 TL
- 18 Bölmeli Mega Organizer 149 TL
- Turbo Pervaneli Duş Başlığı Seti 169 TL
ŞOK 17-23 EYLÜL 2025 HAFTANIN FIRSATLARI
- Barbie Prenses Bebekler 249 TL
- Müzikli ve Işıklı Çamaşır Makinesi 249 TL
- Işıklı ve Su Hazneli Blender 149 TL
- 1000 Parça Puzzle 79.95 TL
50 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERDE
HAFTANIN WİN ÜRÜNLERİ