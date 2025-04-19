ŞOK 19-22 NİSAN 2025 AKTÜEL KATALOĞU: ŞOK'a ankastre set geliyor!
Binlerce kişinin merakla beklediği ŞOK 19-22 Nisan 2025 Aktüel Kataloğu yayımlandı. 19-22 Nisan 2025 tarihlerinde ŞOK'ta ankastre setten çay makinesine, şarj edilebilir pilli su pompasından el blender setine kadar birçok ürün indirimli fiyatlarla satışa sunulacak. Ayrıca; şarjlı led el feneri, hoparlör, masa lambası, termos, piknik sepeti, kamp sandalyesi, çocuk bisikleti, plaj havlusu, valiz, makyaj ve pek çok gıda ürününde de indirim var. İşte 19-22 Nisan 2025 tarihlerinde ŞOK'ta indirimli fiyatlarla raflardaki yerini alacak ürünler...
ŞOK 19-22 NİSAN 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Alpina Beyaz Ankastre Set 7.299 TL
- Arzum Lusso El Blender Seti 1.799 TL
- Arzum Monomix Çubuk Blender 999 TL,
- Arzum Tea Blend Çay Makinesi 1.399 TL
- Asonic Şarj Edilebilir Pilli Su Pompası 139 TL
- Kadın Pijama Takımı 399 TL
- Kadın Viskon Tek Alt 179 TL
- Kadın Krinkıl Kumaş Pantolon 149 TL
- Esem Kadın / Erkek Terlik 299 TL
- 3'lü Kadın / Erkek Desenli Patik Çorap 50 TL
- Kadın Aksesuarlı Terlik 179 TL
ŞOK 16-22 NİSAN 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Kreuzer Hando Şarjlı Led El Feneri 399 TL
- Mikado Cube Led Işıklı Speaker Hoparlör 499 TL
- Ledolet Mantar Masa Lambası 249 TL
- Kamp Lambası 169 TL
- Desenli Pompalı Termos 299 TL
- 1 litre Termos 149 TL
- Katlanır Piknik Seti 399 TL
- Piknik Sepeti 299 TL
- Pipetli Bardak 25 TL
- Küçük Çiftli Bardak 75 TL
- Kek Börek Borcam Taşıma Kabı 100 TL
- Piknik Seti 149 TL
- 2 Katlı Piknik Seti 279 TL
- 3 Katlı Beslenme Kutusu 149 TL
- 2 kg Bio Mangal Kömürü 129 TL
ŞOK 16-22 NİSAN 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Kidzy 16 Jant Çocuk Bisikleti 3.250 TL
- Altıs Voleybol / Futbol / Basketbol Topu 179 TL
- Jakarlı Plaj Havlusu 149 TL
- Peştamal 89,95 TL
- Viskon Peştamal 139 TL
- Pamuk Peştamal 169 TL
- File Plaj Çantası 199 TL
- Jüt Plaj Çantası 199 TL
- Nakışlı Kumaş Plaj Çantası 199 TL
- Dijital Baskılı Plaj Çantası 159 TL
- Fileli Termos Plaj Çantası 229 TL
- Kullan At Piknik Örtüsü 50 TL
- Minder 50 TL
- Zamanın Ötesinde Klasik Kitap Çeşiteri 59,95 TL
- 4'lü Seyahat Seti 75 TL
ŞOK 16-22 NİSAN 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Mis Tam Yağlı Tost Peynir 115 TL
- Lio Salamura Siyah Zeytin 99 TL
- Amigo Yer Fıstığı Ezmesi 64,90 TL