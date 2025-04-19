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ŞOK 19-22 NİSAN 2025 AKTÜEL KATALOĞU: ŞOK'a ankastre set geliyor!

Binlerce kişinin merakla beklediği ŞOK 19-22 Nisan 2025 Aktüel Kataloğu yayımlandı. 19-22 Nisan 2025 tarihlerinde ŞOK'ta ankastre setten çay makinesine, şarj edilebilir pilli su pompasından el blender setine kadar birçok ürün indirimli fiyatlarla satışa sunulacak. Ayrıca; şarjlı led el feneri, hoparlör, masa lambası, termos, piknik sepeti, kamp sandalyesi, çocuk bisikleti, plaj havlusu, valiz, makyaj ve pek çok gıda ürününde de indirim var. İşte 19-22 Nisan 2025 tarihlerinde ŞOK'ta indirimli fiyatlarla raflardaki yerini alacak ürünler...

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ŞOK 19-22 NİSAN 2025 AKTÜEL KATALOĞU: ŞOK'a ankastre set geliyor! - Resim: 1

ŞOK 19-22 NİSAN 2025 AKTÜEL KATALOĞU

- Alpina Beyaz Ankastre Set 7.299 TL

- Arzum Lusso El Blender Seti 1.799 TL 

- Arzum Monomix Çubuk Blender 999 TL,

- Arzum Tea Blend Çay Makinesi 1.399 TL

- Asonic Şarj Edilebilir Pilli Su Pompası 139 TL

- Kadın Pijama Takımı 399 TL

- Kadın Viskon Tek Alt 179 TL

- Kadın Krinkıl Kumaş Pantolon 149 TL

- Esem Kadın / Erkek Terlik 299 TL 

- 3'lü Kadın / Erkek Desenli Patik Çorap 50 TL

- Kadın Aksesuarlı Terlik 179 TL

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ŞOK 19-22 NİSAN 2025 AKTÜEL KATALOĞU: ŞOK'a ankastre set geliyor! - Resim: 2

ŞOK 16-22 NİSAN 2025 AKTÜEL KATALOĞU

- Kreuzer Hando Şarjlı Led El Feneri 399 TL

- Mikado Cube Led Işıklı Speaker Hoparlör 499 TL

- Ledolet Mantar Masa Lambası 249 TL 

- Kamp Lambası 169 TL

- Desenli Pompalı Termos 299 TL

- 1 litre Termos 149 TL

- Katlanır Piknik Seti 399 TL

- Piknik Sepeti 299 TL

- Pipetli Bardak 25 TL

- Küçük Çiftli Bardak 75 TL 

- Kek Börek Borcam Taşıma Kabı 100 TL 

- Piknik Seti 149 TL 

- 2 Katlı Piknik Seti 279 TL 

- 3 Katlı Beslenme Kutusu 149 TL 

- 2 kg Bio Mangal Kömürü 129 TL

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ŞOK 19-22 NİSAN 2025 AKTÜEL KATALOĞU: ŞOK'a ankastre set geliyor! - Resim: 3

ŞOK 16-22 NİSAN 2025 AKTÜEL KATALOĞU

- Kidzy 16 Jant Çocuk Bisikleti 3.250 TL

- Altıs Voleybol / Futbol / Basketbol Topu 179 TL

- Jakarlı Plaj Havlusu 149 TL 

- Peştamal 89,95 TL 

- Viskon Peştamal 139 TL

- Pamuk Peştamal 169 TL

- File Plaj Çantası 199 TL

- Jüt Plaj Çantası 199 TL

- Nakışlı Kumaş Plaj Çantası 199 TL 

- Dijital Baskılı Plaj Çantası 159 TL 

- Fileli Termos Plaj Çantası 229 TL

- Kullan At Piknik Örtüsü 50 TL 

- Minder 50 TL

- Zamanın Ötesinde Klasik Kitap Çeşiteri 59,95 TL

- 4'lü Seyahat Seti 75 TL

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ŞOK 19-22 NİSAN 2025 AKTÜEL KATALOĞU: ŞOK'a ankastre set geliyor! - Resim: 4

ŞOK 16-22 NİSAN 2025 AKTÜEL KATALOĞU

- Mis Tam Yağlı Tost Peynir 115 TL

- Lio Salamura Siyah Zeytin 99 TL

- Amigo Yer Fıstığı Ezmesi 64,90 TL

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