ŞOK 19 MART-1 NİSAN 2025 AKTÜEL KATALOĞU: ŞOK'a bayram çikolatası geliyor!
Binlerce kişinin merakla beklediği ŞOK 19 Mart-1 Nisan 2025 Aktüel Kataloğu yayımlandı. ŞOK'ta 19 Mart-1 Nisan tarihlerinde çay makinesinden tencereye, ankastre davlumbazdan tost makinesine, oyuncaktan valize kadar birçok ürün indirimli fiyatlarla satışa sunulacak. Ayrıca; toz deterjan, çamaşır suyu, çay, zeytinyağı, bayram şekerleri ve çikolataları gibi pek çok üründe de indirim var. İşte 19 Mart-1 Nisan tarihlerinde ŞOK'ta raflardaki yerini alacak indirimli ürünler...
19 MART-1 NİSAN ŞOK AKTÜEL KATALOĞU
- Alphina Cam Ankastre Set: 6.899 TL
- Sinbo Elektrikli Çelik Çay Makinesi: 999 TL
- Arzum Arzum Monomix Çubuk Blender: 999 TL
- Kumsal Karnıyarık Tencere: 429 TL
- Kumsal Derin Tencere: 449 TL
- Esse Emaye Tencere: 499 TL
- Esse Emaye Çaydanlık: 499 TL
- Çelik Cezve: 169 TL
- Sütlük: 189 TL
- Şeffaf Dream Kase: 59,95 TL
- Paşabahçe Patiserie Ayaklı Servis Tabağı: 299 TL
- Paşabahçe Tokio Meşrubat Bardağı: 69,95 TL
- Süzgeç: 149 TL
19 MART-1 NİSAN ŞOK AKTÜEL KATALOĞU
- Hotwheels İkili Arabalar - 149 TL
- Gokidy Uzaktan Kumandalı Arazi Aracı: 399 TL
- Dönüşen Dinozor Yumurtası: 100 TL
- Barbie Bebek: 219 TL
- Dollyland Luvlie Benimle Süslen Büst: 399 TL
- Melisa Safari Seti: 149 TL
- Masa Örtüsü Pötikare: 119 TL
- Penti Daima 15 Den 2’li Pantolon Çorabı: 39,95 TL
- 3’lü Peluş Saç Bandı & Bilek Bandı Seti: 69,95 TL
- ABS Büyük Boy Valiz: 799 TL
- Valiz Kılıfı Büyük Boy: 199 TL
25 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERDE
- 342 gram Heinz Ketçap 25 TL,
- 400 gram Fiskobirlik Nuga Kakaolu Fındık Kreması 69 TL,
- 430 gram Şölen Max Bar 139 TL,
- 4x250 ml Burn Enerji İçeceği 85 TL,
- 1200 ml Yumoş Konsantre Yumuşatıcı Çeşitleri 94 TL
19 MART-1 NİSAN ŞOK AKTÜEL KATALOĞU
- Mis Gurme Klasik Beyaz Peynir 600 g: 159 TL
- İçim Kaşar Peyniri 700 g: 220 TL
- Mis Tereyağı 500 g: 165 TL
- Doğuş Rize Çayı 1 KG: 159 TL
- Knorr Pesto/Trüflü Makarna Sosu 100 g: 29,90 TL
- Becel Klasik Kase Margarin 500 g: 59 TL
- Polonez Hindi Salam 2x90 g: 45 TL
- Kovandan Süzme Çiçek Balı 850 g: 179 TL
- Polonez Dana Karabiberli Füme Et 90 g: 85 TL
- Master Potato Original/ Acılı&Baharatlı/
- Soğanlı&Ekşi Kremalı Patates Cipsi 110 g: 49,50 TL
- Doğanay Şalgam Suyu Acılı 2 L: 44,95 TL
- Cappy Limonata 1 L: 29 TL