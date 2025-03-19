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ŞOK 19 MART-1 NİSAN 2025 AKTÜEL KATALOĞU: ŞOK'a bayram çikolatası geliyor!

Binlerce kişinin merakla beklediği ŞOK 19 Mart-1 Nisan 2025 Aktüel Kataloğu yayımlandı. ŞOK'ta 19 Mart-1 Nisan tarihlerinde çay makinesinden tencereye, ankastre davlumbazdan tost makinesine, oyuncaktan valize kadar birçok ürün indirimli fiyatlarla satışa sunulacak. Ayrıca; toz deterjan, çamaşır suyu, çay, zeytinyağı, bayram şekerleri ve çikolataları gibi pek çok üründe de indirim var. İşte 19 Mart-1 Nisan tarihlerinde ŞOK'ta raflardaki yerini alacak indirimli ürünler...

ŞOK 19 MART-1 NİSAN 2025 AKTÜEL KATALOĞU: ŞOK'a bayram çikolatası geliyor! - Resim: 1

19 MART-1 NİSAN ŞOK AKTÜEL KATALOĞU

- Alphina Cam Ankastre Set: 6.899 TL

- Sinbo Elektrikli Çelik Çay Makinesi: 999 TL

- Arzum Arzum Monomix Çubuk Blender: 999 TL

- Kumsal Karnıyarık Tencere: 429 TL

- Kumsal Derin Tencere: 449 TL

- Esse Emaye Tencere: 499 TL

- Esse Emaye Çaydanlık: 499 TL

- Çelik Cezve: 169 TL

- Sütlük: 189 TL

- Şeffaf Dream Kase: 59,95 TL

- Paşabahçe Patiserie Ayaklı Servis Tabağı: 299 TL

- Paşabahçe Tokio Meşrubat Bardağı: 69,95 TL

- Süzgeç: 149 TL

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ŞOK 19 MART-1 NİSAN 2025 AKTÜEL KATALOĞU: ŞOK'a bayram çikolatası geliyor! - Resim: 2

19 MART-1 NİSAN ŞOK AKTÜEL KATALOĞU

- Hotwheels İkili Arabalar - 149 TL

- Gokidy Uzaktan Kumandalı Arazi Aracı: 399 TL

- Dönüşen Dinozor Yumurtası: 100 TL

- Barbie Bebek: 219 TL

- Dollyland Luvlie Benimle Süslen Büst: 399 TL

- Melisa Safari Seti: 149 TL

- Masa Örtüsü Pötikare: 119 TL

- Penti Daima 15 Den 2’li Pantolon Çorabı: 39,95 TL

- 3’lü Peluş Saç Bandı & Bilek Bandı Seti: 69,95 TL

- ABS Büyük Boy Valiz: 799 TL

- Valiz Kılıfı Büyük Boy: 199 TL

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ŞOK 19 MART-1 NİSAN 2025 AKTÜEL KATALOĞU: ŞOK'a bayram çikolatası geliyor! - Resim: 3

25 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERDE

- 342 gram Heinz Ketçap 25 TL, 

- 400 gram Fiskobirlik Nuga Kakaolu Fındık Kreması 69 TL, 

- 430 gram Şölen Max Bar 139 TL, 

- 4x250 ml Burn Enerji İçeceği 85 TL,

- 1200 ml Yumoş Konsantre Yumuşatıcı Çeşitleri 94 TL

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ŞOK 19 MART-1 NİSAN 2025 AKTÜEL KATALOĞU: ŞOK'a bayram çikolatası geliyor! - Resim: 4

19 MART-1 NİSAN ŞOK AKTÜEL KATALOĞU

- Mis Gurme Klasik Beyaz Peynir 600 g: 159 TL

- İçim Kaşar Peyniri 700 g: 220 TL

- Mis Tereyağı 500 g: 165 TL

- Doğuş Rize Çayı 1 KG: 159 TL

- Knorr Pesto/Trüflü Makarna Sosu 100 g: 29,90 TL

- Becel Klasik Kase Margarin 500 g: 59 TL

- Polonez Hindi Salam 2x90 g: 45 TL

- Kovandan Süzme Çiçek Balı 850 g: 179 TL

- Polonez Dana Karabiberli Füme Et 90 g: 85 TL

- Master Potato Original/ Acılı&Baharatlı/

- Soğanlı&Ekşi Kremalı Patates Cipsi 110 g: 49,50 TL

- Doğanay Şalgam Suyu Acılı 2 L: 44,95 TL

- Cappy Limonata 1 L: 29 TL

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