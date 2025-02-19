ŞOK 19 ŞUBAT-4 MART 2025 AKTÜEL KATALOĞU YAYIMLANDI: ŞOK'a Mikrodalga Fırın Geliyor!
Merakla beklenen ŞOK Market 19 Şubat-4 Mart 2025 Aktüel Kataloğu yayımlandı. 19 Şubat-4 Mart 2025 tarihlerinde ŞOK'ta ocaktan fırına, mikser setinden çay makinesine, çelik termostan davlumbaza kadar birçok ürün indirimli fiyatlarla satışa sunulacak. Bavul seti, kesim matı, manuel mutfak robotu, masa örtüsü, tost makinesi, mikrodalga fırın ve pek çok gıda ürününde de indirim var. İşte 19 Şubat-4 Mart 2025 tarihlerinde Şok Marketlerde raflardaki yerini alacak indirimli ürünler...
ŞOK 19 ŞUBAT - 4 MART 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Anadolu Mutfağı Pilavlık Bulgur 50 TL
- Kırmızı Mercimek 38,50 TL
- Nohut 44,90 TL
- Kuru Fasulye 52,90 TL
- Tunus Hurma 300 g 34,90 TL
- Mazafati Hurma 400 g 49,90 TL
- Sukkari Hurma 500 g 84,90 TL
- Lipton Doğu Karadeniz Çay 1000 g 175 TL
- Superfresh Pizza King 4’lü 780 g 164 TL
- Mühür Kızarmış Tel Kadayıf 400 g 52,50 TL
- Tadal Revani 300 g 59 TL
- Tatlım Kemalpaşa Tatlısı 140 g 25 TL
ŞOK 19 ŞUBAT - 4 MART 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Namet Dana Kangal Sucuk 190 TL 200 g ( 1 Alana 1 Bedava)
- Mis Dil/ Örgü Peyniri Tam Yağlı 250 g 72,50 TL
- Mis Tam Yağlı Kaşar Peyniri ï 500 g 135 TL
- Mis Tam Yağlı Süzme Beyaz Peynir 500 g 69,50 TL
- Lezzetlim Dilimli Pastırma 120 g 139 TL
- Cola Turka 3 L 49,50 TL
ŞOK 19 ŞUBAT - 4 MART 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Sinbo Mikser Seti 1.199 TL
- Arzum Teablend Çay Makinesi 1.299 TL
- Arzum Mistost Izgara & Tost Makinesi 1.499 TL
- Arzum Lusso El Blender Seti 1.799 TL
- Sinbo Cam Su Isıtıcı 549 TL
- Paşabahçe Patisserie Kapaklı Servis Tabağı 299 TL
- 6'lı Paşabahçe Echo Çay Bardağı 179 TL
- Paşabahçe Casablanca Bardak 17,95 TL
- 4'lü Sırlı Sufle Kabı 42,95 TL
- El Yapımı Orta Güveç 42,95 TL
- 6'lı Porsiyonluk Sırlı Güveç 69,95 TL
- Çelik Termos 399 TL
- PP Büyük Boy Valiz 899 TL
- PP Orta Boy Valiz 799 TL
- PP Kabin Boy Valiz 599 TL
ŞOK 19 ŞUBAT - 4 MART 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Süzgeçli Katlanır Kesim Matı 89,95 TL
- Kanatlı Köşe Süzgeci 399 TL
- Rotomac Manuel Mutfak Robotu 899 TL
- İpli Manuel Doğrayıcı Rondo 159 TL
- Dantel Desenli Tepsi 149 TL
- Novvo Esnek Kesim Matı 39,95 TL
- 3’lü Buzdolabı Organizeri 129 TL
- Saklama Kabı 49,95 TL
- Papatya Meyvelik 279 TL
- Mantı Kalıbı Çeşitleri 69,95 TL
- Vakumlu Cam Saklama Kabı 52,95 TL