ŞOK 21-27 OCAK 2026 AKTÜEL KATALOĞU: ŞOK'a bu hafta ne geliyor? ŞOK'ta bu hafta neler var?
Binlerce kişinin merakla beklediği ŞOK 21-27 Ocak 2026 Aktüel Ürünler Kataloğu yayımlandı. Bu hafta ŞOK raflarında küçük ev aletlerinden beyaz eşyaya, ev tekstilinden mutfak gereçlerine, gıdadan kişisel bakım ürünlerine birçok ürün yer alıyor. Elektronik ürünler, temizlik ve gıda kampanyaları dikkat çekerken; yorgan, nevresim setleri, pijama takımları, mutfak ve cam ürünleri de cazip fiyatlarla satışa sunuluyor. Peki bu hafta ŞOK'ta neler var? İşte 21-27 Ocak 2026 tarihli ŞOK aktüel kataloğu…
ŞOK AKTÜEL 21-27 OCAK 2026 KATALOĞU
Arzum Okka Minio Go Türk Kahve Makinesi 1.499 TL
Arzum Mistost Izgara & Tost Makinesi 1.999 TL
Arzum Olivya Seramik Tabanlı Ütü 1.199 TL
Arzum Lungo 2'si 1 Arada Dikey Süpürge 1.699 TL
Range Fixroll Hamur Yoğurma Makinesi 2.999 TL
Kiwi Portatif Buharlı Kırışık Giderici 849 TL
Kiwi Standlı Blender 899 TL
Philips 2000 Serisi Buhar Kazanlı Ütü 3.599 TL
Altus Dijital Banyo Tartısı 399 TL
S-link Ledli Işıldak 249 TL
ŞOK AKTÜEL 21-27 OCAK 2026 KATALOĞU
Çift Kişilik Mikrofiber Yorgan 429 TL
Tek Kişilik Mikrofiber Yorgan 379 TL
Silikon Micro Yastık 109 TL
Koltuk Örtüsü 149 TL
Kadın Yumoş Ev Babeti 75 TL
Kalp Aplikeli Kadın Kaşkorse Pijama Takımı 449 TL
Kadın Tayt 149 TL
Şardonlu Termal Külotlu Çorap 119 TL
2'li Kadın Ribanalı Bato Slip 89,95 TL
2'li Kadın Ribanalı Slip 75 TL
Penti Daima Termal Tayt 229 TL
Penti Daima Termal Külotlu Çorap 229 TL
Kadın Peluş Terlik 189 TL
Kadın/Erkek Nakışlı Gondol Terlik 189 TL
ŞOK AKTÜEL 21-27 OCAK 2026 KATALOĞU
4'lü Porland Desenli Porselen Pasta Tabağı 499 TL
LAVA Çift Kulplu Döküm Izgara Tava 1.199 TL
3'lü Paşabahçe Aurora Kase 149 TL
6'lı Paşabahçe Aurora Pasta Tabağı 349 TL
Paşabahçe Aurora Servis Tabağı 299 TL
Paşabahçe Patisserie Ayaklı Servis Tabağı 299 TL
Paşabahçe Villa Patisserie 3 Katlı Sunumluk 199 TL
3'lü Paşabahçe Aurora Oval Tabak 199 TL
6'lı Paşabahçe Aurora Çay Takımı 349 TL
Borcam Kapaklı Dikdörtgen Tencere 249 TL
6'lı Paşabahçe Aida Optikli Çay Bardağı 119 TL
Cambu Borosilikat Cam 3'ü 1 Arada Ölçülü French Presss 199 TL
Keramika Çerezlik 34,95 TL
Luxin ABS Kabin Boy Valiz 589 TL
Luxin ABS Orta Boy Valiz 689 TL
Luxin ABS Büyük Boy Valiz 779 TL
Tam Otomatik Şemsiye 199 TL
ŞOK AKTÜEL 21-27 OCAK 2026 KATALOĞU
6'lı Paşabahçe Beykoz Çay Bardağı 199 TL
3'lü Paşabahçe Rain Su Bardağı 75 TL
4'lü Paşabahçe Rain Kase 100 TL
6'lı Paşabahçe Rain Meşrubat Bardağı 149 TL
Borcam Kapaklı Oval Tencere 249 TL
Kumsal Tava 329 TL
Kumsal Sahan 249 TL
Kumsal Wok Tava 369 TL
Cambu Borosilikat Çift Cidarlı Cam Çiçekli Kupa 149 TL
6'lı Cambu Borosilikat Cam Çay Bardağı 149 TL
Pipetli Bardak 75 TL
12 cm Akcam Cam Tabak 50 TL
21 cm Akcam Cam Tabak 100 TL
Akcam Cam Kase 75 TL
12 litre Geniş Sürgülü Erzak Kabı 149 TL
8 litre Geniş Sürgülü Erzak Kabı 129 TL
3'lü Keramika Kupa Seti 199 TL
Keramika Kedi Figürlü Çerezlik 59 TL
Çelik Sütlük 149 TL
Çelik Köfte Tepsisi 199 TL
Pirge Soyacak 179 TL
6'lı Rooc Cam Karabiber& Tuzluk 100 TL
3'lü Meyve Bıçağı 129 TL
3'lü Saklama Kabı Yuvarlak 129 TL
1500 ml No Frost Saklama Kabı 39,95 TL
ŞOK AKTÜEL 21-27 OCAK 2026 KATALOĞU
