ŞOK 21-27 OCAK 2026 AKTÜEL KATALOĞU: ŞOK'a bu hafta ne geliyor? ŞOK'ta bu hafta neler var?

Binlerce kişinin merakla beklediği ŞOK 21-27 Ocak 2026 Aktüel Ürünler Kataloğu yayımlandı. Bu hafta ŞOK raflarında küçük ev aletlerinden beyaz eşyaya, ev tekstilinden mutfak gereçlerine, gıdadan kişisel bakım ürünlerine birçok ürün yer alıyor. Elektronik ürünler, temizlik ve gıda kampanyaları dikkat çekerken; yorgan, nevresim setleri, pijama takımları, mutfak ve cam ürünleri de cazip fiyatlarla satışa sunuluyor. Peki bu hafta ŞOK'ta neler var? İşte 21-27 Ocak 2026 tarihli ŞOK aktüel kataloğu…

ŞOK 21-27 OCAK 2026 AKTÜEL KATALOĞU: ŞOK'a bu hafta ne geliyor? ŞOK'ta bu hafta neler var? - Resim: 1

ŞOK AKTÜEL 21-27 OCAK 2026 KATALOĞU

Arzum Okka Minio Go Türk Kahve Makinesi 1.499 TL 
Arzum Mistost Izgara & Tost Makinesi 1.999 TL 
Arzum Olivya Seramik Tabanlı Ütü 1.199 TL 
Arzum Lungo 2'si 1 Arada Dikey Süpürge 1.699 TL 
Range Fixroll Hamur Yoğurma Makinesi 2.999 TL
Kiwi Portatif Buharlı Kırışık Giderici 849 TL 
Kiwi Standlı Blender 899 TL 
Philips 2000 Serisi Buhar Kazanlı Ütü 3.599 TL 
Altus Dijital Banyo Tartısı 399 TL 
S-link Ledli Işıldak 249 TL

ŞOK 21-27 OCAK 2026 AKTÜEL KATALOĞU: ŞOK'a bu hafta ne geliyor? ŞOK'ta bu hafta neler var? - Resim: 2

ŞOK AKTÜEL 21-27 OCAK 2026 KATALOĞU

Çift Kişilik Mikrofiber Yorgan 429 TL
Tek Kişilik Mikrofiber Yorgan 379 TL 
Silikon Micro Yastık 109 TL 
Koltuk Örtüsü 149 TL
Kadın Yumoş Ev Babeti 75 TL 
Kalp Aplikeli Kadın Kaşkorse Pijama Takımı 449 TL 
Kadın Tayt 149 TL 
Şardonlu Termal Külotlu Çorap 119 TL 
2'li Kadın Ribanalı Bato Slip 89,95 TL 
2'li Kadın Ribanalı Slip 75 TL 
Penti Daima Termal Tayt 229 TL 
Penti Daima Termal Külotlu Çorap 229 TL 
Kadın Peluş Terlik 189 TL 
Kadın/Erkek Nakışlı Gondol Terlik 189 TL

ŞOK 21-27 OCAK 2026 AKTÜEL KATALOĞU: ŞOK'a bu hafta ne geliyor? ŞOK'ta bu hafta neler var? - Resim: 3

ŞOK AKTÜEL 21-27 OCAK 2026 KATALOĞU

4'lü Porland Desenli Porselen Pasta Tabağı 499 TL 
LAVA Çift Kulplu Döküm Izgara Tava 1.199 TL 
3'lü Paşabahçe Aurora Kase 149 TL 
6'lı Paşabahçe Aurora Pasta Tabağı 349 TL 
Paşabahçe Aurora Servis Tabağı 299 TL 
Paşabahçe Patisserie Ayaklı Servis Tabağı 299 TL
Paşabahçe Villa Patisserie 3 Katlı Sunumluk 199 TL 
3'lü Paşabahçe Aurora Oval Tabak 199 TL 
6'lı Paşabahçe Aurora Çay Takımı 349 TL
Borcam Kapaklı Dikdörtgen Tencere 249 TL
6'lı Paşabahçe Aida Optikli Çay Bardağı 119 TL 
Cambu Borosilikat Cam 3'ü 1 Arada Ölçülü French Presss 199 TL
Keramika Çerezlik 34,95 TL 
Luxin ABS Kabin Boy Valiz 589 TL
Luxin ABS Orta Boy Valiz 689 TL 
Luxin ABS Büyük Boy Valiz 779 TL 
Tam Otomatik Şemsiye 199 TL

ŞOK 21-27 OCAK 2026 AKTÜEL KATALOĞU: ŞOK'a bu hafta ne geliyor? ŞOK'ta bu hafta neler var? - Resim: 4

ŞOK AKTÜEL 21-27 OCAK 2026 KATALOĞU

6'lı Paşabahçe Beykoz Çay Bardağı 199 TL 
3'lü Paşabahçe Rain Su Bardağı 75 TL 
4'lü Paşabahçe Rain Kase 100 TL 
6'lı Paşabahçe Rain Meşrubat Bardağı 149 TL
Borcam Kapaklı Oval Tencere 249 TL 
Kumsal Tava 329 TL 
Kumsal Sahan 249 TL 
Kumsal Wok Tava 369 TL 
Cambu Borosilikat Çift Cidarlı Cam Çiçekli Kupa 149 TL 
6'lı Cambu Borosilikat Cam Çay Bardağı 149 TL 
Pipetli Bardak 75 TL
12 cm Akcam Cam Tabak 50 TL 
21 cm Akcam Cam Tabak 100 TL
Akcam Cam Kase 75 TL 
12 litre Geniş Sürgülü Erzak Kabı 149 TL 
8 litre Geniş Sürgülü Erzak Kabı 129 TL 
3'lü Keramika Kupa Seti 199 TL 
Keramika Kedi Figürlü Çerezlik 59 TL
Çelik Sütlük 149 TL
Çelik Köfte Tepsisi 199 TL 
Pirge Soyacak 179 TL 
6'lı Rooc Cam Karabiber& Tuzluk 100 TL
3'lü Meyve Bıçağı 129 TL 
3'lü Saklama Kabı Yuvarlak 129 TL 
1500 ml No Frost Saklama Kabı 39,95 TL

ŞOK 21-27 OCAK 2026 AKTÜEL KATALOĞU: ŞOK'a bu hafta ne geliyor? ŞOK'ta bu hafta neler var? - Resim: 5

ŞOK AKTÜEL 21-27 OCAK 2026 KATALOĞU

ŞOK 21-27 OCAK 2026 AKTÜEL KATALOĞU: ŞOK'a bu hafta ne geliyor? ŞOK'ta bu hafta neler var? - Resim: 6

ŞOK AKTÜEL 21-27 OCAK 2026 KATALOĞU

ŞOK 21-27 OCAK 2026 AKTÜEL KATALOĞU: ŞOK'a bu hafta ne geliyor? ŞOK'ta bu hafta neler var? - Resim: 7

ŞOK AKTÜEL 21-27 OCAK 2026 KATALOĞU

ŞOK 21-27 OCAK 2026 AKTÜEL KATALOĞU: ŞOK'a bu hafta ne geliyor? ŞOK'ta bu hafta neler var? - Resim: 8

ŞOK AKTÜEL 21-27 OCAK 2026 KATALOĞU

ŞOK 21-27 OCAK 2026 AKTÜEL KATALOĞU: ŞOK'a bu hafta ne geliyor? ŞOK'ta bu hafta neler var? - Resim: 9

ŞOK AKTÜEL 21-27 OCAK 2026 KATALOĞU

