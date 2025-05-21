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ŞOK 21 MAYIS-10 HAZİRAN 2025 AKTÜEL KATALOĞU: ŞOK'a et kıyma makinesi geliyor!

Merakla beklenen ŞOK 21 Mayıs-10 Haziran 2025 Aktüel Kataloğu yayımlandı. 21 Mayıs-10 Haziran 2025 tarihlerinde ŞOK'ta bayram çikolatasından ankastre sete, salça-et kıyma makinesinden kavurma tenceresine, tavadan kasap bıçağına kadar birçok ürün indirimli fiyatlarla satışa sunulacak.

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ŞOK 21 MAYIS-10 HAZİRAN 2025 AKTÜEL KATALOĞU: ŞOK'a et kıyma makinesi geliyor! - Resim: 1

Binlerce kişinin merakla beklediği ŞOK 21 Mayıs-10 Haziran 2025 Aktüel Kataloğu yayımlandı. 21 Mayıs-10 Haziran 2025 tarihlerinde ŞOK'ta masa örtüsü, çocuk bisikleti, şampuan, un, pirinç, dondurma, zeytinyağı gibi pek çok üründe indirim var. İşte 21 Mayıs-10 Haziran 2025 tarihlerinde ŞOK'ta raflardaki yerini alacak indirimli ürünler...

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ŞOK 21 MAYIS-10 HAZİRAN 2025 AKTÜEL KATALOĞU: ŞOK'a et kıyma makinesi geliyor! - Resim: 2

ŞOK 21 MAYIS-10 HAZİRAN 2025 AKTÜEL KATALOĞU

- Karmen Sütlü Bitter Çikolata 169 TL

- Kahve Dünyası Lavi 215 TL

- Ülker Buklet Madlen Çikolata 199 TL

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ŞOK 21 MAYIS-10 HAZİRAN 2025 AKTÜEL KATALOĞU: ŞOK'a et kıyma makinesi geliyor! - Resim: 3

ŞOK 21 MAYIS-10 HAZİRAN 2025 AKTÜEL KATALOĞU

- Şölen Ozmo Mini Eggs 109 TL

- Tayaş Damla Yumuşak Şeker 45 TL

- Tofy Missbon Sütlü 75 TL

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ŞOK 21 MAYIS-10 HAZİRAN 2025 AKTÜEL KATALOĞU: ŞOK'a et kıyma makinesi geliyor! - Resim: 4

ŞOK 21 MAYIS-10 HAZİRAN 2025 AKTÜEL KATALOĞU

- Anadolu Mutfağı Osmancık Pirinç 2,5 KG 199 TL

- Anadolu Mutfağı İri Salamura Tuzu 29,90 TL

- Tchibo Türk Kahvesi 49,90 TL

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