ŞOK 21 MAYIS-10 HAZİRAN 2025 AKTÜEL KATALOĞU: ŞOK'a et kıyma makinesi geliyor!
Merakla beklenen ŞOK 21 Mayıs-10 Haziran 2025 Aktüel Kataloğu yayımlandı. 21 Mayıs-10 Haziran 2025 tarihlerinde ŞOK'ta bayram çikolatasından ankastre sete, salça-et kıyma makinesinden kavurma tenceresine, tavadan kasap bıçağına kadar birçok ürün indirimli fiyatlarla satışa sunulacak.
Binlerce kişinin merakla beklediği ŞOK 21 Mayıs-10 Haziran 2025 Aktüel Kataloğu yayımlandı. 21 Mayıs-10 Haziran 2025 tarihlerinde ŞOK'ta masa örtüsü, çocuk bisikleti, şampuan, un, pirinç, dondurma, zeytinyağı gibi pek çok üründe indirim var. İşte 21 Mayıs-10 Haziran 2025 tarihlerinde ŞOK'ta raflardaki yerini alacak indirimli ürünler...
ŞOK 21 MAYIS-10 HAZİRAN 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Karmen Sütlü Bitter Çikolata 169 TL
- Kahve Dünyası Lavi 215 TL
- Ülker Buklet Madlen Çikolata 199 TL
ŞOK 21 MAYIS-10 HAZİRAN 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Şölen Ozmo Mini Eggs 109 TL
- Tayaş Damla Yumuşak Şeker 45 TL
- Tofy Missbon Sütlü 75 TL
ŞOK 21 MAYIS-10 HAZİRAN 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Anadolu Mutfağı Osmancık Pirinç 2,5 KG 199 TL
- Anadolu Mutfağı İri Salamura Tuzu 29,90 TL
- Tchibo Türk Kahvesi 49,90 TL