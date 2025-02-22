ŞOK 22-25 2025 AKTÜEL KATALOĞU: ŞOK'a Et Kurutma Makinesi Geliyor!
Binlerce kişinin merakla beklediği ŞOK 22-25 Şubat 2025 Aktüel Kataloğu yayımlandı. 22-25 Şubat 2025 tarihlerinde ŞOK'ta sebze, meyve ve et kurutma makinesinden otomatik bebek mama hazırlama makinesine, soğuk ayarlı taşınabilir mini dolaptan katlanabilir mini çamaşır makinesine, hava iyileştirici nem alma cihazından tuz biber değirmenine kadar birçok ürün indirimli fiyatlarla satışa sunulacak. Ayrıca; oyuncak, koltuk örtüsü, yastık bulaşık deterjanı gibi ürünlerde de indirim var. İşte 22-25 Şubat 2025 tarihlerinde ŞOK'ta satışa sunulacak indirimli ürünler...
ŞOK 22-25 ŞUBAT 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Hot Wheels Şehir Hayatı Serisi 499 TL,
- Hot Wheels Atlayış Pisti Yarış Seti 299 TL,
- Hot Wheels Tekli Araba 79,95 TL,
- Gokidy Taşıyıcı Tır Seti 299 TL,
- Barbieland Mini Bebek ve Aracı 249 TL,
- Barbie Chelsea Bebek Serisi 149 TL,
- 30 cm Barbie Bebek 199 TL,
- Melisa Pet Taşıma / Pet Seti Evi 199 TL,
- Elsa ve Saç Aksesuarları 499 TL,
- Folyo Balon 79,95 TL,
- 3'lü Desenli Soft Top 69,95 TL,
- Mini Süpriz Yumurta 24,95 TL,
- Sherlock Holmes Kitap Çeşitleri 39,95 TL,
- 120x210 cm Koltuk Örtüsü 159 TL,
- Visco Dolgulu Yastık 199 TL,
- Silikon Micro Yastık 99,95 TL,
- 2'li Penye Yastık Kılıfı 79,95 TL,
- Kapı Önü Paspas 69,95 TL
ŞOK 22-25 ŞUBAT 2025 EKSTRA ÜRÜNLER
- Meyve, Sebze ve Et Kurutma Makinesi 1.699 TL
- Otomatik Bebek Mama Hazırlama Makinesi 14.599 TL
- Hava İyileştirici ve Ev Tipi Nem Alma Cihazı 1.749 TL
- Katlanabilir Mini Çamaşır Makinesi 1.349 TL
- Araç ve El Süpürgesi 779 TL
- Tuz Biber Değirmeni 1.249 TL
25 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERDE
- 8'li Sofia Pamuk Katkılı Kağıt Havlu 75 TL,
- Pril Bulaşık Deterjanı 75 TL,
- 1008 ml Yumoş Extra Konsantre Yumuşatıcı Çeşitleri 85 TL,
- 450 gram Anavarza Çiçek Balı 109 TL,
- 400 gram Taşkale Kürek Helva 50 TL