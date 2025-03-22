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ŞOK 22-25 MART 2025 AKTÜEL KATALOĞU: ŞOK'a üç kişilik çadır geliyor!

Binlerce kişinin merakla beklediği ŞOK 22-25 Mart 2025 Aktüel Kataloğu yayımlandı. 22-25 Mart 2025 tarihlerinde ŞOK'ta üç kişilik çadırdan kamp sandalyesine, seyahat boyun yastığından araç bakım ürünlerine kadar birçok ürün indirimli fiyatlarla satışa sunulacak. Ayrıca; oto paspas, çorap, dijital kompresör, telefon tutucu gibi ürünlerde de indirim var. İşte 22-25 Mart 2025 tarihlerinde ŞOK'ta raflardaki yerini alacak indirimli ürünler...

ŞOK 22-25 MART 2025 AKTÜEL KATALOĞU: ŞOK'a üç kişilik çadır geliyor! - Resim: 1

ŞOK 22-25 MART 2025 AKTÜEL KATALOĞU

- Çocuk Bambu Çorap 24,95 TL, 

- Kadın Bambu Soket Çorap 27,95 TL, 

- Kadın Bambu Patik Çorap 27,95 TL,

- Erkek Bambu Çorap 42,50 TL,

- Kreuzer markalı Kraffo Şarjlı Led Kafa Lambası 100 TL,

- Egoo Şarjlı Led El Feneri 100 TL, 

- Happio Şarjlı Led Kamp Lambası 199 TL,

- Doppio Şarjlı Led El Feneri 129 TL,

- 1000 mAh S-Link Powerbank 379 TL, 

- Asonic Bluetooth Hoparlör 199 TL, 

- Dijital Kompresör 1.190 TL, 

- 4 Parça Oto Paspas 349 TL, 

- 500 ml Araç Bakım Ürünleri 50 TL, 

- Araç İçi Temizleme Fırçası 39,95 TL, 

- Kör Nokta Ayna 29,95 TL

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ŞOK 22-25 MART 2025 AKTÜEL KATALOĞU: ŞOK'a üç kişilik çadır geliyor! - Resim: 2

ŞOK 22-25 MART 2025 AKTÜEL KATALOĞU

- Dikiz Ayna Telefon Tutucu 89,95 TL, 

- Fosforlu Otopark Numaratör 34,95 TL, 

- Vantuz Telefon Tutucu 100 TL, 

- Deri Fermuarlı Motosiklet Telefon Tutucu 199 TL,

- Araç İçi Düzeneyici 119 TL, 

- Çok Fonksiyonlu Dikiz Ayna Telefon Tutucu 100 TL,

- Oto Yıkama Seti 69,95 TL, 

- Seyahat Boyun Yastığı 50 TL, 
- Araç Çöp Kovası 69,95 TL, 

-Oto Kokusuz Küllük 25 TL,

- Cep Telefon Malzeme Filesi 39,95 TL

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ŞOK 22-25 MART 2025 AKTÜEL KATALOĞU: ŞOK'a üç kişilik çadır geliyor! - Resim: 3

ŞOK KATALOG FIRSATLARI

- Simfer 55SFSA6B 4K Ultra HD 55" 140 Ekran

- Uydu Alıcılı Android Smart LED TV - 15.299 TL

- Simfer SK-6303 Toz Torbasız Elektrikli Süpürge - 2.899 TL

- Simfer 2519 463Litre No-Frost Buzdolabı Inox - 24.999 TL

- Simfer SR-2517 Çift Kapılı No Frost Buzdolabı - 23.299 TL

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ŞOK 22-25 MART 2025 AKTÜEL KATALOĞU: ŞOK'a üç kişilik çadır geliyor! - Resim: 4

GEÇEN SENENİN FİYATLARI

ŞOK'ta mart ayı boyunca 100 üründe geçen senenin mart ayı fiyatları geçerli.

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