ŞOK 22-25 MART 2025 AKTÜEL KATALOĞU: ŞOK'a üç kişilik çadır geliyor!
Binlerce kişinin merakla beklediği ŞOK 22-25 Mart 2025 Aktüel Kataloğu yayımlandı. 22-25 Mart 2025 tarihlerinde ŞOK'ta üç kişilik çadırdan kamp sandalyesine, seyahat boyun yastığından araç bakım ürünlerine kadar birçok ürün indirimli fiyatlarla satışa sunulacak. Ayrıca; oto paspas, çorap, dijital kompresör, telefon tutucu gibi ürünlerde de indirim var. İşte 22-25 Mart 2025 tarihlerinde ŞOK'ta raflardaki yerini alacak indirimli ürünler...
ŞOK 22-25 MART 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Çocuk Bambu Çorap 24,95 TL,
- Kadın Bambu Soket Çorap 27,95 TL,
- Kadın Bambu Patik Çorap 27,95 TL,
- Erkek Bambu Çorap 42,50 TL,
- Kreuzer markalı Kraffo Şarjlı Led Kafa Lambası 100 TL,
- Egoo Şarjlı Led El Feneri 100 TL,
- Happio Şarjlı Led Kamp Lambası 199 TL,
- Doppio Şarjlı Led El Feneri 129 TL,
- 1000 mAh S-Link Powerbank 379 TL,
- Asonic Bluetooth Hoparlör 199 TL,
- Dijital Kompresör 1.190 TL,
- 4 Parça Oto Paspas 349 TL,
- 500 ml Araç Bakım Ürünleri 50 TL,
- Araç İçi Temizleme Fırçası 39,95 TL,
- Kör Nokta Ayna 29,95 TL
ŞOK 22-25 MART 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Dikiz Ayna Telefon Tutucu 89,95 TL,
- Fosforlu Otopark Numaratör 34,95 TL,
- Vantuz Telefon Tutucu 100 TL,
- Deri Fermuarlı Motosiklet Telefon Tutucu 199 TL,
- Araç İçi Düzeneyici 119 TL,
- Çok Fonksiyonlu Dikiz Ayna Telefon Tutucu 100 TL,
- Oto Yıkama Seti 69,95 TL,
- Seyahat Boyun Yastığı 50 TL,
- Araç Çöp Kovası 69,95 TL,
-Oto Kokusuz Küllük 25 TL,
- Cep Telefon Malzeme Filesi 39,95 TL
ŞOK KATALOG FIRSATLARI
- Simfer 55SFSA6B 4K Ultra HD 55" 140 Ekran
- Uydu Alıcılı Android Smart LED TV - 15.299 TL
- Simfer SK-6303 Toz Torbasız Elektrikli Süpürge - 2.899 TL
- Simfer 2519 463Litre No-Frost Buzdolabı Inox - 24.999 TL
- Simfer SR-2517 Çift Kapılı No Frost Buzdolabı - 23.299 TL
GEÇEN SENENİN FİYATLARI
ŞOK'ta mart ayı boyunca 100 üründe geçen senenin mart ayı fiyatları geçerli.